मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी; 'या' गाड्या पुढील दहा दिवस बंद

पुणे : रेल्वेच्या मुंबई विभागामधील मंकी हिल ते कर्जत स्थानकांदरम्यान आज(रविवार)पासून मेगाबॉल्क घेतला आहे. त्यामुळे पुणे ते मुंबई दरम्यान धावणारी प्रगती एक्सप्रेस 6 ते 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत रद्द केली आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने 'अप लाइन'वर तांत्रिक काम साठी मंकी हिल ते कर्जतदरम्यान ब्लॉक घेतला आहे. त्यामुळे 5 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत तर काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुंबई-कोल्हापूर-मुंबई कोयना एक्‍स्प्रेस 5 ते 14 ऑक्‍टोबरदरम्यान पुणे ते कोल्हापूर दरम्यान धावणार आहे. तर याचदरम्यान हुबळी ते लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस देखील पुणे ते हुबळी स्थानकांदरम्यानच धावणार आहे. त्याचबरोबर भुसावळ-पुणे-भुसावळ एक्‍स्प्रेस 5 ते 14 ऑक्‍टोबर या कालावधीत दौंड, मनमाडमार्गे धावणार आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे देण्यात आली. या गाड्या रद्द :

मुंबई-पंढरपूर-मुंबई फास्ट पॅसेंजर, मुंबई-विजापूर-मुंबई फास्ट पॅसेंजर या दोन्ही रेल्वे गाड्या 5 ते 15 ऑक्‍टोबर या कालावधीत रद्द करण्यात आल्या आहेत, असेही रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.



Web Title: Pragati express is Closed for next ten days due to Mega Block on Mumbai Pune railway Route