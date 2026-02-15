कु.प्रगती शिंदे हिची मंडल कृषी अधिकारी (वर्ग–२)
प्रगती शिंदे
प्रगती शिंदेची कृषी अधिकारीपदी निवड
मंगळवेढा : नगरपालिका शाळेतील प्राथमिक शिक्षक भारत शिंदे यांची कन्या प्रगती शिंदे हिची मंडल कृषी अधिकारी (वर्ग २) या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून नुकतीच निवड झाली. प्रगती शिंदे सध्या दापोली येथे सहायक कृषी अधिकारी या पदावर कार्यरत असताना तिने आपली सेवा सांभाळत स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली आणि जिद्दीच्या बळावर क्लास २ चे पद मिळवले. नोकरीसोबत अभ्यास करणे, वेळेचे योग्य नियोजन करणे आणि सतत स्वतःला सिद्ध करत तिच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे आणि दृढ निश्चयामुळेच आज हे यश शक्य झाले आहे. प्रगतीचे प्राथमिक व माध्यमिक शालेय शिक्षण मंगळवेढा येथे झाले. लहानपणापासूनच ती अभ्यासू, जिद्दी आणि ध्येयवादी होती. कृषी क्षेत्रात काहीतरी मोठे करिअर करायचे हे तिचे स्वप्न होते. बारामती येथे कृषी पदवी (ॲग्री) पूर्ण करताना तिने उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी केली. त्यानंतर पुणे येथे एमएस्सी ॲग्री पूर्ण केले.
