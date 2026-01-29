प्रल्हाद तुरे यांना फुले कार्यगौरव पुरस्काराने सन्मानित

VRG26B06157
फुले कार्यगौरव पुरस्काराने प्रल्हाद तुरे सन्मानित
वैराग : सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल शिक्षक प्रल्हाद तुरे यांना ए. जे. सोशल वेल्फेअर फाउंडेशनच्या वतीने महात्मा जोतिबा फुले कार्यगौरव पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रतीक्षा लोणकर यांच्या हस्ते देऊन गौरविण्यात आले. फॉर्च्युन सिनेप्लेक्स, इचलकरंजी येथे हा सोहळा पार पडला. व्यासपीठावर संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. अबोली जिगजिनी, प्रकाश पवार, सागर दोडतले उपस्थित होते. प्रल्हाद तुरे हे यावली (ता. बार्शी ) येथील सरपंच होते. सध्या ते संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील माध्यमिक विद्यालय, मुंगशी येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पुरस्कार मिळाल्याबद्दल संस्थाप्रमुख डॉ. कपिल कोरके यांनी अभिनंदन केले. यावेळी बाळासाहेब बडबडे, महादेव बरचे, बापू गवळी, हरिचंद्र उबाळे, अण्णा चव्हाण, अभिजित उकरंडे, विष्णू उकरंडे, प्रदीप उकरंडे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.
