मुळशी पॅटर्नचे प्रवीण तरडे का गेले 'नॉटरिचेबल'?

पुणे : मुळशी पॅटर्न चित्रपटामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले अभिनेते, लेखक आणि दिग्दर्शक प्रविण तरडे विधानसभेची निवडणूक लढवतील की नाही, याबद्दल उत्सुकता आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या म्हणण्यानुसार, भाजपसह अन्य पक्षही उमेदवारीसाठी तरडे यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, खुद्द तरडे लंडनमध्ये असून, वीस सप्टेंबरपर्यंत ते परतण्याची शक्यता नसल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळाली आहे. मुळात २० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि विरोधी पक्षासाठी धक्का म्हणून तरडे यांच्या पुण्यातील एखाद्या मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तरडे यांना विधानसभेसाठी उभे करण्याच्या हालचाली भाजपकडून सुरू आहेत. भोर अथवा अन्य विधानसभा मतदारसंघाचा त्यासाठी विचार केला जात आहे. तरडे यांच्या निकवर्तीयांच्या माहितीनुसार, भाजप आणि अन्य दोन पक्षांनीही त्यांच्याकडे उमेदवारीसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. मात्र, तरडे यांनी अद्याप निवडणूक लढवण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. 'माझा प्रेक्षक सर्व पक्षातील आहे. आजच्या राजकीय निर्णयाचा परिणाम माझ्या चित्रपट कारकीर्दीवर होऊ शकतो. त्यामुळे राजकारणात पडायचे की नाही, याचा निर्णय झालेला नाही,' अशी भूमिका तरडे यांनी घेतल्याचे समजते. गेले दोन दिवस तरडे यांच्या राजकारणातील प्रवेशाची चर्चा सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर मतदारसंघात चर्चा असली, तरी खुद्द तरडे यांचा पत्ता नव्हता. आता ते लंडनमध्ये असल्याचे समजते. तरडे यांच्या वाहनाला २७ ऑगस्टला सासवड-बोपदेवघाट मार्गावर मौजे हिवरे गावात अपघात झाला होता. अपघातातून ते सुखरूप बचावले. मात्र, त्यानंतर आता त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशीची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यानंतर ते अज्ञातवासात गेले आहेत. त्यांचा फोन नॉटरिचेबल आहे.

