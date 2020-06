गर्भवतीला एका तासात पास; पुणे पोलिसांच्या तत्परतेने महिला शस्त्रक्रियेसाठी चेन्नईला रवाना 

पुणे जुळी मुले असलेल्या गर्भवतीला शस्त्रक्रियेसाठी चेन्नईला जाणे गरजेचे असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत, पोलिसांनी केवळ एका तासात तिचा पासबाबतचा अर्ज मंजूर केला. पोलिसांच्या या तत्परतेमुळे गर्भवतीला अगदी वेळेत शस्त्रक्रियेसाठी चेन्नईला जाता आले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संबंधित महिलेच्या गर्भाशयात जुळी मुले असून, त्यांची नाळ एकच आहे. त्यामुळे महिलेला त्रास होत असल्याने त्याबाबतची शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे होते. मात्र, ही शस्त्रक्रिया केवळ चेन्नईत होते. त्यामुळे पुण्यातून चेन्नईला प्रवास कसा करायचा आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला पास वेळेत मिळणार का? असा प्रश्न या महिलेला पडला होता. मात्र, शस्त्रक्रियेसाठी लोहगाव विमानतळावरून चेन्नईला जाण्यासाठी पास मिळण्याबाबत तिने केलेला अर्ज पोलिसांनी केवळ एका तासात मंजूर केला. पास मिळाल्यानंतर संबंधित महिला लोहगाव येथील विमानतळावर दाखल झाली. तेथून तिला एअरॲम्बुलन्सने चेन्नईत असलेल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सहा वर्षाच्या मुलालाही दिलासा

कॅन्सरच्या शस्त्रक्रियेसाठी जयपूरला जाणे गरजेच्या असलेल्या सहा वर्षाच्या मुलालादेखील पोलिसांनी त्वरित पास उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे त्याला वेळीच उपचार घेणे शक्य झाले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा जयपूरसाठी तातडीने पास

मेंदूचा कॅन्सर असलेल्या 45 वर्षीय व्यक्तीवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर पुण्यात येऊ न शकल्याने संबंधित रुग्णास जयपूरला जाण्यासाठी पास उपलब्ध करून देण्यात आला. मेंदूविषयक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी नागपूरला जाणे गरजेच्या असलेल्या महिलेलादेखील असाच अनुभव आला. डॉक्टरांनी प्रवासास परवानगी दिल्याने त्या महिलेला पोलिसांनी त्वरित तिला पास काढून दिला. बारा हजार अर्ज तातडीने मंजूर

लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत पुणे पोलिसांकडे अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेबाबत ( मेडिकल इमर्जन्सी) एकूण 23 हजार 106 अर्ज आले असून, त्यातील 12 हजार 755 अर्ज पोलिसांनी अर्ज दाखल झाल्यापासून एका तासातच मंजूर केले. तर उर्वरित अर्ज पुढील चार तासांत निकाली काढण्यात आले. वैद्यकीय कारणांचे अर्ज त्वरित मंजूर करण्यास सुरवातीपासून प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्वांना वेळेत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

- बच्चन सिंग, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा एकूण आलेले अर्ज, तासाभरातील मंजुरीची टक्केवारी

कॅन्सर- 6403, 57

आयसीयू - 2741, 43

मधुमेह- 2784, 49

लहान मुले- 1856, 49

गर्भवती- 8433, 41

डायलेसिस- 3886, 57

