Pune News : गरोदर विवाहितेने संपवले जीवन; पोलिस पतीविरूध्द गुन्हा दाखल

pregnant women ended her life crime case filed against husband other 4 relatives sakal

प्रफुल्ल भंडारी Pune News : पुणे जिल्ह्यात गरोदर विवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणी पुणे शहर पोलिस दलात पोलिस अंमलदार असलेल्या पतीसह एकूण पाच जणांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाईच्या मागणीसाठी विवाहितेच्या कुटुंबीयांनी तीन तास मृतदेह दौंड पोलिस ठाण्यात ठेवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाचही आरोपी फरार आहेत. पोलिस अंमलदर रोहित ओहोळ याची पत्नी श्वेता रोहित ओहोळ (वय २३ , रा. रेल्वे हायस्कूल रस्ता, बंगला साइड, दौंड) ही २० डिसेंबर रोजी रात्री राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली होती. श्वेता हिच्या शवाचे विच्छेदन पुणे येथील ससून सर्वोपचार रूग्णालयात करण्यात आले. शवविच्छेदन झाल्यानंतर श्वेता हिच्या माहेरच्या लोकांनी मृतदेह थेट दौंड पोलिस ठाण्यात आणून ध्वजस्तंभाजवळ ठेवला. सासरच्या मंडळींनी तिची हत्या केल्याचा दावा करीत नातेवाईकांनी आक्रोश केला. पती रोहित ओहोळ हा पुणे पोलिस दलात असल्याने त्याच्याविरूध्द स्थानिक पोलिस कारवाई करीत नसल्याचा आरोप करीत उपस्थित महिलांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान रात्री आठ वाजता उप अधीक्षक स्वप्नील जाधव यांनी महिनाभरात आरोपपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मृतदेह पोलिस ठाण्यातून अंत्यविधीसाठी नेण्यात आला. या बाबत दौंड पोलिस ठाण्यात श्वेता ओहोळ हिची आई पद्मा गणेश जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पती रोहित रवींद्र जाधव, दीर रोहन रवींद्र ओहोळ, नणंद रितू रवींद्र ओहोळ, सासू रमा रवींद्र ओहोळ व आतेसासू राणी वसंत जाधव ( सर्व रा. रेल्वे हायस्कूल रस्ता, बंगला साइड, दौंड ) यांच्याविरूध्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अजात गर्भाचा मृत्यू घडवून आणणे, हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्वेता हिने दोन वर्षापूर्वी रोहित याच्याबरोबर आंतरजातीय प्रेमविवाह केला होता.