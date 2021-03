जुन्नर : कोराना प्रतिबंधक लसीकरणात वारूळवाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्ह्यात प्रथम

नारायणगाव : शासनाने सुरू केलेल्या कोराना प्रतिबंधक लसीकरण अभियानात पुणे जिल्ह्यातील ९७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वारूळवाडी (ता. जुन्नर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र अव्वल ठरले आहे. वारूळवाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आज अखेर ४ हजार ६५१ नागरिकांना कोराना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले आहे. या पैकी २ हजार ५०२ महिला आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा गुंजाळ यांनी दिली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डॉ. गुंजाळ म्हणाल्या, जानेवारी पासूनच वारूळवाडी(ता.जुन्नर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोविड लसीकरण सुरू करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात डॉक्टर, आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर आदी २ हजार १३४ जणांना लसीकरणाचा पहिला डोस देण्यात आला.१ मार्च पासून दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक व सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ५९ वर्षापर्यंतच्या नागरिकांना लसीकरण करण्यास सुरवात करण्यात आली. ग्रामीण भागात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करण्यात नागरिकांना मर्यादा येत असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनची व्यवस्था करण्यात आली होती. या मुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली. सुरवातीला लसीकरणाला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र लसीकरण सुरक्षित असल्या बाबतचे प्रबोधन करण्यात आले. या मुळे ज्येष्ठ नागरिकां मधील भीती कमी होण्यास मदत झाली. लस उपलब्ध होईल त्या प्रमाणे रोज शंभर ते पाचशे नागरिकांना लसीकरण करण्यात आले. आज अखेर ३ हजार ९५२ नागरिकांना पहिला तर ६९९ नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.लसीकरणाचा पहिला डोस दिल्यानंतर ५ टक्के रुग्णांना अंग दुखी, ताप आदीची सौम्य लक्षणे दिसून आली. आशा नागरिकांना लसीकरणा नंतर पॅरासिटॅमॉलच्या गोळ्या देण्यात आल्या. नारायणगाव, वारूळवाडी परिसराची लोकसंख्या सुमारे ६५ हजार आहे. १ एप्रिलपासून पंचेचाळीस वयोगटाच्या पुढील सर्वच नागरिकांना लसीकरण करण्यात येणार आहे.या मूळे लसीकरणासाठी नागरिकांची गर्दी होणार आहे.गैरसोय टाळण्यासाठी आशा वर्कर यांच्याकडे नागरिकांनी आगाऊ नावनोंदणी करावी. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर फोन करून लसीकरणाची वेळ व दिनांक सांगितली जाईल. १ एप्रिलपासून मांजरवाडी व ओझर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा वारूळवाडी(ता.जुन्नर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गुंजाळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोराना प्रतिबंधक लसीकरणा बरोबरच कोरोना सर्व्हे, बाह्य रुग्ण तपासणी, बालकांना लसीकरण, प्रसूती पूर्व व नंतरच्या वैद्यकीय सेवा देण्याचे काम उत्कृष्ट केले आहे. या बद्दल त्यांचे अभिनंदन.-अतुल बेनके, आमदार (संपादन : सागर डी. शेलार)

