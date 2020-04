'त्या' संरपंच कोण, ज्यांना मोदी म्हणाले...

चाकण : खेड तालुक्‍यातील मेदनकरवाडीच्या सरपंच प्रियांका मेदनकर-चौधरी यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधला. त्यामुळे या तरुण सरपंच चर्चेत आल्या. सरपंच मेदनकर-चौधरी यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट, टुरिझम मॅनेजमेंट, मास्टर इन गव्हर्नन्स या पदव्या प्राप्त केल्या आहेत. उच्च शिक्षित झाल्यानंतर सामाजिक कार्याची आवड म्हणून गावातील ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविली. सदस्यपदी निवड झाल्यानंतर एक उच्च शिक्षित, हुशार तरुणी म्हणून त्यांची गावच्या सरपंचपदी 2015 मध्ये बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवड झाल्यानंतर गावात विविध विकासकामे करण्यावर त्यांनी भर दिला. गावातील रस्ते, सांडपाणी गटारे, पाणीपुरवठा व इतर सोयी-सुविधा नागरिकांना पुरविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. ग्रामपंचायत संगणकीकृत व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. औद्योगिक वसाहत गावात असल्याने विविध भागातून मोठया प्रमाणात कामगार येथे राहायला आहेत. त्यामुळे गावची लोकसंख्या पन्नास हजारांवर पोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावचे प्रश्न वाढले आहे. कामगारांचे प्रश्न, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या पुढाकार घेत आहेत. गावच्या ग्रामपंचतीचा कारभार संगणकीकृत राहावा, नागरिकांना विविध योजना व इतर माहिती मिळावी यासाठी "ऍग्रोवन ई ग्राम' हे सकाळचे ऍप ग्रामपंचायतीने वापरण्यास सुरुवात केली आहे. लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीने साथ रोखण्यासाठी विविध उपाय योजना केल्या आहेत. पंतप्रधानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाल्या नंतर सरपंच मेदनकर-चौधरी यांनी सांगितले की, "मी सरपंच झाल्यानंतर पंतप्रधानांना भेटण्याची खूप इच्छा होती. राज्यातील तरुण सरपंच म्हणून संवाद साधण्यासाठी माझी निवड पंतप्रधान कार्यालयाने केली. याबद्दल मला खूप समाधान वाटले. कोरोनाच्या साथीत गावातील राबविलेल्या उपक्रमाची मला माहिती पंतप्रधानांना देता आली.'

Web Title: Prime Minister Narendra Modi interacted with the Sarpanch of medankarwadi