निसर्गातील प्रत्येक जीवाचे संरक्षण गरजेचे

आळंदी, ता. ६ : आपल्या मनातील निसर्गाचा ऱ्हास करण्याची राक्षसी वृत्ती बाहेर काढून निसर्गाशी मैत्री केली पाहिजे. त्याकरिता वृक्षतोड करण्याऐवजी झाडे लावण्याचे काम सातत्याने केले पाहिजे. हे काम केवळ मानवच नाही तर पशुपक्षीदेखील करतात, त्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक जीव महत्त्वाचा असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे असल्याचे वनरक्षक रमेश खरमाळे यांनी सांगितले.
आळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालय येथे सामाजिक वनीकरण विभाग व राष्ट्रीय हरित सेना यांच्या संयुक्त विद्यमाने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख व्याख्याते म्हणून वनरक्षक खरमाळे उपस्थित होते. ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव अजित वडगावकर, वनपाल संदीप लवंगे, मोमीन साहेब, वनरक्षक पुष्पा उबाळे, दत्ता कारले, प्राचार्य किसन राठोड व उपमुख्याध्यापक प्रशांत सोनवणे, वृक्षारोपण समितीचे प्रमुख सूर्यकांत खुडे आदी उपस्थित होते.
व्याख्यानावेळी प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम व भावी पिढ्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या धोक्यांची उदाहरणासह माहिती खरमाळे यांनी दिली. अजित वडगावकर यांनी ‘पर्यावरण जगले तरच आपण जगू’ हा संदेश देत पर्यावरणाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. रवींद्र शेखरे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर, मुख्याध्यापक किसन राठोड यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.