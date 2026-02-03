लग्नाच्या आमिषाने पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलीची आत्महत्या,मृतदेह शेतातपुरल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल
पळवून नेलेल्या मुलीने केली आत्महत्या
पुरावे नष्ट करण्यासाठी मायलेकाने तुर्कपिंपरीतील शेतात पुरला मृतदेह
पांगरी, ता. ३ : लग्नाचे आमिष दाखवून पुणे येथून पळवून आणलेल्या १७ वर्षीय मुलीचा छळ झाला. कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना लपवण्यासाठी संबंधित आरोपींनी मुलीचा मृतदेह शेतात पुरून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात अभिषेक आश्रुबा बांगर व त्याची आई सोजरबाई बांगर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पुरभाजी वामनराव गाढवे (वय ३९ रा. टाकळी कुंभकर्ण, ता. जि. परभणी) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांची मुलगी अश्विनी (वय १७) ही शिक्रापूर (पुणे) येथे नातेवाईकांकडे राहत होती. १६ जुलै २०२५ रोजी ती बेपत्ता झाली होती. तपासादरम्यान अभिषेक बांगर (रा. मुंडेवाडी, जि. बीड) याने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून स्वतःसोबत नेल्याचे कळाले. त्यानंतर तो तिला बार्शी तालुक्यातील तुर्कपिंपरी येथील बबनराव शिंदे कारखान्यावर ऊसतोडीच्या कामासाठी घेऊन आला.
कारखान्यावरील झोपडीत राहत असताना अश्विनीला स्वयंपाक येत नाही व ऊसतोडीचे काम जमत नाही, या कारणांवरून अभिषेक व त्याची आई सोजरबाई यांनी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ करत केला. या सततच्या त्रासाला कंटाळून अश्विनीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ते १४ जानेवारीच्या पहाटे दरम्यान झोपडीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिस कारवाईच्या भीतीने आरोपींनी तिचा मृतदेह बैलगाडीत टाकून तुर्कपिंपरी साखर कारखान्याजवळील एका शेतात नेऊन अर्धवट पुरला. या प्रकरणी बार्शी तालुका पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व पुरावा नष्ट करणे या कलमान्वये दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी वळसणे करत आहेत.
चौकट
पैंजणावरून पटली ओळख
२९ जानेवारी २०२६ रोजी तुर्कपिंपरी परिसरात एका मुलीचा अर्धवट अवस्थेतील मृतदेह आढळला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून मुलीच्या वडिलांशी संपर्क साधला. पायातील पैंजणावरून वडिलांनी मुलीची ओळख पटवली. संशयित अभिषेक बांगर याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने छळ व मृतदेह पुरल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
