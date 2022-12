By

पुणे : घराच्या टेरेसवर बॅडमिंटन खेळत असताना दुसऱ्या बाजूला पडलेलं फूल काढत असताना वीजेच्या तारांचा संपर्क आल्यानं एका १० वर्षीय चिमुकलीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. पुण्यातील लोणी काळभोरमध्ये असलेल्या कदमवावस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडे वस्ती इथं ही घटना घडली आहे. (Pune accident Death of a girl child touch to Electric wires during playing badminton)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, भाग्यश्री धनाजी बनसोडे (वय १०) असं मृत्यू झालेल्या मुलीचं नाव आहे. भाग्यश्री गेल्या रविवारी घराच्या टेरेसवर बॅडमिंटन खेळत होती. यावेळी बॅडमिंटनचं फूल टेरेसच्या दुसऱ्या बाजुला पडलं ते काढण्यासाठी भाग्यश्री इमारतीवर गेली होती. टेरेसवरुन गेलेल्या वीजवाहक तारांच्या खाली चार फूट उंचीची भिंत असल्यानं तिनं शिडीच्या सहाय्यानं फूल काढण्याचा प्रयत्न केला. पण वरुन गेलेल्या वीज वाहक तारांच्या ती संपर्कात आली आणि तिला वीजेचा मोठा झटका बसला.

वीजेचा झटका इतका तीव्र होता की, त्यात ती ५० टक्के भाजली गेली. या घटनेनंतर स्थानिकांनी तिला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. गेल्या काही दिवसांपासून उपचार घेत असताना तिची आज अखेर मृत्युशी झुंज अखेर अपयशी ठरली. वीज वितरण कंपनीनं वीज तारांच्याखाली इमारत न बांधण्याचा सल्ला दिलेला असतानाही ही इमारत बांधली गेल्यानं ही दुर्घटनेला सामोरं जावं लागलं आहे.