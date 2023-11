Pune Accident: भरधाव एसटी बसने दिली 7 वाहनांना धडक; सहाजण जखमी, फातिमानगरमधील घटना

पुणे- एसटीने बसने सात वाहनांना धडक दिल्याची घटना पुण्याच्या फातिमानगरमध्ये घडली आहे. या अपघातात सहाजण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. जखमींना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच ट्रकने काहीजणांना उडवल्याची घटना पुण्यात घडली होती. (Pune Accident ST bus collided with seven vehicles in Fatimanagar Six people were injured)

भरधाव एसटी बसने दोन मोटारींसह पाच दुचाकींना धडक दिल्याची घटना मंगळवारी रात्री घडली. या अपघातात आठवर्षीय मुलासह सहाजण जखमी झाले आहेत. हरी गोपाळ बांगरिया (वय ४०, रा. बिबवेवाडी), काका वाळुंजकर (वय ४०), अश्विनी वाळुंजकर (वय ३०), राजवर्धन वाळुंजकर (वय ८, तिघे रा. पुनावळे, पिंपरी-चिंचवड) अशी जखमींची नावे आहेत. पोलिसांनी एसटी बसचालक चंद्रशेखर स्वामी (रा. सांगाेला) याला ताब्यात घेतले आहे.

एसटी बस सांगोला येथून स्वारगेटच्या दिशेने येत होती. फातिमानगर येथील काळूबाई मंदिर चौक परिसरात बसचे ब्रेक अचानक निकामी झाले. त्यामुळे बसने दोन मोटारींसह पाच दुचाकींना धडक दिली. या अपघातात मोटारीतील आठ वर्षीय मुलाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तर, अन्य सहा जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. वानवडी पोलिसांनी एसटी चालकाला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.