मलकापूर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

राजेंद्र ननावरे ः सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर, ता. ७ : पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गावर कऱ्हाड-मलकापूर दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने वाहनधारकांसह प्रवासी अक्षरशः वैतागले आहेत. पुलाचे काम मार्गी लागून येथील वाहतूक कोंडी केव्हा सुटणार? असा प्रश्न व्यापारी, प्रवासी व नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
पुणे- बंगळूर आशियाई महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम दोन वर्षांपासून सुरू आहे. या सहापदरीकरणांतर्गत कऱ्हाड- मलकापूर दरम्यान सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याच वेळी या महामार्गावरील कऱ्हाड- मलकापूरदरम्यानची वाहतूक सेवा रस्त्यावरून वळवली आहे. येथील उड्डाणपुलाखालून आठ मार्गिका तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून येथे वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांसह प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
काही दिवसांपासून सायंकाळच्या सुमारास कऱ्हाड, कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यान वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारक वैतागले आहेत. ग्रामीण भागातून येणारी वाहने, तसेच लोकांची गर्दी होत असल्याने व उड्डाणपुलाखाली अनेक ठिकाणी असलेल्या वळण रस्त्यातून वाहने आडवी, उलट्या दिशेने रस्त्यावर येत असल्याने कोंडीत भरच पडत आहे. याशिवाय उड्डाणपुलाखालून दोन्ही बाजूला चार- चार पदरी असा एकूण आठपदरी रस्ता करण्याचे काम सुरू आहे. या कामामुळे अनेकदा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून, त्यातूनही वाहतूक कोंडी होत आहे. सध्या ढेबेवाडी फाटा ते कोल्हापूर नाका दरम्यान उड्डाणपुलाखालून सिमेंट काँक्रिट गटाराचे व प्लबिंगचे काम सुरू आहे. या कामामुळे सेवा रस्त्यावरील वाहतूक अतिशय धिम्या गतीने सुरू असते. त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत.
या वाहतूक कोंडीत प्रवाशांसह वाहनधारक तासन् तास अडकून पडत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोल्हापूर नाका ते ढेबेवाडी फाटा यादरम्यान कोल्हापूर- पुणे बाजूच्या मार्गिकेवरील वाहतूक सेवा रस्त्यावरून वळवली आहे. त्यामुळे सेवा रस्त्यावर वाहनांची गर्दी होत आहे. येथेही वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहनांच्या लांबपर्यंत रांगा लागत आहेत. यामुळे प्रवाशांसह वाहनधारकांची गैरसोय होत आहे. संबंधित ठेकेदार व पोलिसांनी त्वरित उपाययोजना करून वाहनधारकांची होणारी गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे.
आणखी किती बळी हवेत?
कोल्हापूर नाक्यावरून कऱ्हाड शहरात वळण घेताना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागतो. शहरात वळण घेताना महामार्गाचे काम करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदाराने कोणताही सूचना फलक लावला नाही. कऱ्हाड शहरात वळण घेणाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात अनेक अपघात होऊन काहींना प्राणही गमवावा लागला आहे, तरीसुद्धा नागरिकांच्या सुरक्षेची कोणतीही जबाबदारी घेतली नाही. त्यामुळे नागरिकांत संताप आहे. महामार्ग ओलांडून कऱ्हाड शहरात जाताना महिनाभरात दोघांचा बळी गेला आहे, तरीही तेथे सूचनाचा फलक नाही. आणखी किती बळी गेल्यावर संबंधिताला जाग येणार? असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
मलकापूर : पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गावर उड्डाणपुलाखालील रस्त्यावर वाहतूक कोंडीमुळे वाहनांच्या लागलेल्या लांबपर्यंत रांगा.
