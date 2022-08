हडपसर : व्यावसायिकाची पिस्तुलातून गोळी झाडून आत्महत्या

पुणे : व्यावसायिकाने देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी उघडकीस आली. कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. रविवारी मध्यरात्री हडपसर परिसरात ही घटना घडली. (Pune businessman committed suicide by shooting himself with a pistol in Hadapsar)

विशाल राजेंद्र तोडकर (वय २५, रा. भागीरथीनगर, हडपसर) असे आत्महत्या केलेल्या व्यावसायिकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल तोडकर हे विवाहित होते. हडपसर भागात त्यांचे कपडे विक्रीचे दुकान आहे. विशाल यांनी पिस्तुलातून गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. मात्र त्याची माहिती कोणाला झाली नाही, दरम्यान, सोमवारी सकाळी विशाल यांचे कुटुंबीयांनी त्यांच्या खोलीचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दरवाजा आतून बंद होता. त्यांनी आवाज दिला, मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडून आतमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा विशाल यांनी गाेळी झाडून आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले.

दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर हडपसर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविला. त्यानंतर पोलिसांनी विशाल यांच्या निकटवर्तीयांकडे चौकशी केली. तेव्हा, विशाल यांचे काही महिन्यांपासून त्यांच्या पत्नीशी वाद होत होते. पत्नी माहेरी गेल्यानंतर ते नैराश्यात होता. कौटुंबिक कलह व नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.

विशाल यांनी देशी बनावटीचे पिस्तुल कोठून आणले, याचा तपास पोलीस करत आहेत. हडपसर पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद केली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के करत आहेत.