पुणे : सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यावर पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणूक आणि खंडणी मागितल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्यासह आणखी दोन वकिलांवर अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Pune Crime Case registered against Public Prosecutor Praveen Chavan need to know What happened)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्याविरोधात पुण्यातील डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यासह शेखर सोनाळकर, उदय पवार यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी सूरज झंवर यांनी डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये एक कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रार दिली होती. यावरुन अॅड. चव्हाण यांच्यावर फसवणूक आणि खंडणी सारख्या अनेक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भादंवि कलम १६६, २१३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८८, ५०६, ३४, १२० ब अंतर्गत त्यांच्यावर डेक्कन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

प्रवीण चव्हाण कोण आहेत?

प्रवीण चव्हाण हे तेच सरकारी वकील आहेत जे यापूर्वी आपल्या कार्यालयातील एका व्हिडिओमुळं चर्चेत आले होते. विरोधीपक्ष नेते असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत या व्हिडिओचा एक पेनड्राईव्ह सादर केला होता. तसेच गिरीश महाजन यांची केस देखील याच वकिलांकडे होती.