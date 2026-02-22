आवक वाढली, ग्राहकांना दिलासा
मार्केट यार्ड, ता. २२ : पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत काहीशी वाढली होती. आवक वाढल्याने गवार, दुधी भोपळा, काकडी, फ्लॉवर, कोबी, शिमला मिरची, घेवडा, तोतापुरी कैरी यांच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी घसरण झाली असून अन्य फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते.
गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी (ता. २२) राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. विविध भाजीपाल्याच्या आवकीमध्ये परराज्यांतून झालेल्या आवकीमध्ये कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश येथून हिरवी मिरची सुमारे १४ ते १५ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ४ ते ५ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथून शेवगा ५ ते ६ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर सुमारे ५ ते ६ टेम्पो, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथून मटार २ ते ३ टेम्पो, कर्नाटक येथून घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, भुईमूग शेंग कर्नाटक आणि गुजरातमधून प्रत्येकी ३ टेम्पो, कर्नाटक येथून पावटा २ ते ३ टेम्पो, तामिळनाडूतून तोतापुरी कैरी २ टेम्पो, मध्य प्रदेश येथून लसणाची सुमारे १० ते १२ टेम्पो तर इंदौर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाटा ३० ते ३५ टेम्पो इतकी आवक झाली.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ४५० गोणी, भेंडी ७ ते ८ टेम्पो, गवार ५ ते ६ टेम्पो, टोमॅटो ८ ते १० क्रेट, हिरवी मिरची ३ ते ४ टेम्पो, काकडी ८ ते १० टेम्पो, फ्लॉवर १० ते १२, कोबी ५ ते ६ टेम्पो, ढोबळी मिरची १० ते १२ टेम्पो, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, टेम्पो गाजर २ ते ३ टेम्पो, घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, पावटा ३ ते ४ टेम्पो, कांदा सुमारे १७५ टेम्पो इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : ९०-१३०, बटाटा : ९०-१३०, लसूण : ५००- ११००, आले सातारी : ३००-५००, भेंडी : ३००-५००, गवार : ५००-९००, टोमॅटो : १००-१५०, दोडका : ४००-५००, हिरवी मिरची : ४००-८००, दुधी भोपळा : १००-१५०, चवळी : २००-२५०, काकडी : १००- १२०, कारली : हिरवी ४००-५००, पांढरी : ३००-३५०, पापडी : ३५०-४००, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १००-१५०, कोबी : ८०- १००, वांगी : ३५०-४००, डिंगरी : ३५०-४००, नवलकोल : ५०- ६०, ढोबळी मिरची : ३५०- ४००, तोंडली : कळी : ४००-५००, जाड : २००-२५०, शेवगा : ५००-७००, गाजर : २००-२५०, वालवर : २५०-३००, बीट : ८०-१००, घेवडा : २५०-३००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : ३००-३५०, भुईमूग शेंग : ७००-१०००, मटार : परराज्य मटार : ३०० ते ५००, पावटा : ३००-५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : १०००, सुरण : २००- २२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
करडई, चवळई, हरभरा गड्डीच्या भावात वाढ
गुलटेकडी मार्केट यार्डातील तरकारी विभागात करडई, राजगिरा, चवळई आणि हरभरा गड्डीच्या भावात वाढ झाली असून कोथींबीर, पुदीना, अंबाडी आणि पालकच्या भावात घट झाली आहे. मेथी, शेपू, कांदापात, चाकवत, मुळे आणि चुक्याचे भाव स्थिर होते. रविवारी (ता. २२) पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबिरीची सुमारे दीड लाख जुडी, मेथीची ७० हजार जुडी, हरभऱ्याची सुमारे ५ ते १० हजार जुडीची आवक झाली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ८००-१५००, मेथी : ७००-८००, शेपू : ८००-१०००, कांदापात : १०००-१५००, चाकवत : ५००-८००, करडई : ५००-८००, पुदिना : ३००-५००, अंबाडी : ४००-७००, मुळे : ८००-१५००, राजगिरा : ४००-७००, चुका : ५००-८००, चवळई : ४००-७००, पालक : १०००-१५००, हरभरा गड्डी ८००-१२००.
बोरे, लिंबाच्या भावात घट
गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फळ बाजारात बोरे आणि लिंबाच्या भावात घट झाली असून कलिंगड, खरबूज आणि पपईच्या भावात वाढ झाली आहे. पेरु, संत्रा, मोसंबी, डाळींब, लिंबू आणि अननसाचे भाव स्थिर होते.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्ड येथील फळ बाजारात रविवारी (ता.२२) फळ बाजारात मोसंबी ३० ते ४० टन, संत्री २५ ते ३० टन, डाळिंब २५ ते ३० टन, पपई ८ ते १० टेम्पो, लिंबाची सुमारे बाराशे ते पंधराशे गोणी, कलिंगड ३० ते ४० टेम्पो, खरबूज ६० ते ७० टेम्पो, चिक्कू २ हजार गोणी, पेरू २०० तर २५० क्रेट, अननस ६ ट्रक, बोरे ५० ते ६० पोती इतकी आवक झाली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रतिगोणी) : ५००-१२००, मोसंबी : (३ डझन) : १५०-२६०, (४ डझन) : ५० ते १४०, संत्री : (१० किलो) : २५०-८००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ८०-३००, आरक्ता : २०-८०, गणेश : १०-४०, कलिंगड : १२-३०, खरबूज : १२- ४०, पपई : १२-३०, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ६००-७००, अननस (१ डझन): १००-६००, बोरे (१० किलो) : चमेली ३००-३५०, चेकनट ८००-९००, उमराण ७०-८०़, चण्यामण्या : ९००-११००.
फुलांच्या भावात घसरण
गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फुल बाजारात शिवजयंतीनंतर सुट्ट्या फुलांसह शोभीवंत फुलांना मागणी घटली आहे. परिणामी, दरातही १० ते २० टक्क्यांनी घट झाली असल्याची माहिती फुलांचे व्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-३०, गुलछडी : ८०-१३०, अॅष्टर : जुडी १०-१४, सुट्टा ५०-१००, कापरी : २०-४०, शेवंती : ८०-१२०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : २०-५०, डच गुलाब (२० नग) : ८०-१८०, जर्बेरा : ३०-६०, कार्नेशियन : १२०-१५०, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) ८००-१०००, आर्किड ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१००, जिप्सोफिला : १५०-२५०, लिली बंडल : ८-१०, मोगरा : १२००.
