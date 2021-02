पुणे : सणसवाडीत सिंटेक्स कंपनीच्या गोडाऊनला भीषण आग; जिवीतहानी नाही

शिक्रापूर : सणसवाडी (ता. शिरुर) येथील प्लॅस्टिकच्या टाक्या बनविणाऱ्या सिंटेक्स कंपनीच्या गोडाऊनला आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारा आग लागली. मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याची माहिती कंपनीच्या काही कामगारांनी दिली. प्राथमिक माहितीनुसार यात कुठल्याही प्रकारची जिवीतहानी झालेली नसून आग आटोक्यात येत असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांनी दिली.

Maharashtra: Fire breaks out at a manufacturing factory in Sanaswadi area of Pune district. Six fire tenders rushed to the spot. No casualties or injuries reported so far. Fire fighting operations underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. More details awaited. pic.twitter.com/wB1McBG5tU