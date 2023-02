पुणे - कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीतल्या प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रचाराला अधिक जोर आला असून काल संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम कसब्यात रॅली काढत प्रचाराचा धडाका केला. आज दुपारनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्व कसब्याच्या मोहिमेवर आहेत. (Pune Kasaba By Poll Cm Ekanath Shinde in Campaign for BJP)

कसब्यात मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळं पोटनिवडणूक होत आहे. भाजपनं हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे रविंद्र धंगेकर रिंगणात आहेत. भाजपबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Ekanath Shinde) यांच्या गटाचं बळ आहे. त्यातच निवडणूक आयोगानं या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतल्यानं या गटाला अधिक जोम आला आहे.

काल फडणवीस (Devendra Phadanavis) यांनी भाजपचा परंपरागत मतदार असलेल्या नारायण, शनिवार, सदाशिव या प्रमुख पेठांमधून सायंकाळी रॅली काढली. या रॅलीत मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. टिळक वाड्यासमोर रॅली आल्यानंतर फडणवीसांनी कै. मुक्ता टिळक यांचे पती शैलैश टिळक व पूत्र आणि नवनिर्वाचित प्रवक्ते कुणाल टिळक यांना रॅलीच्या रथावर घेतले. या रॅलीचा समारोप महात्मा फुले मंडई परिसरात जाहीर सभेनं झाला.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उमेदवार हेमंत रासने, कसबा प्रचार प्रमुख आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक, कुणाल टिळक आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रचारसभेच फडणवीस यांच्यासह उपस्थित नेत्यांनी कसब्यातल्या पुण्येश्वर मंदिराच्या मुद्द्यासह अनेक मुद्दे उपस्थित केले.

आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. सायंकाळी पाच वाजता प्रचाराची सांगता होणार असून रविवारी (ता. २६ फेब्रुवारी) या मतदारसंघासाठी मतदान होणार आहे. या प्रचारातला शेवटचा धक्का म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. काल पश्चिम विभागातून फडणवीसांनी रॅली काढल्यानंतर आज शिवाजी रस्त्याच्या पलीकडच्या भागात म्हणजे पूर्व कसब्यात मुख्यमंत्र्यांची रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या भागात प्रामुख्यानं बहुजन समाजाचा मतदार आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) साथीनं भाजप या मतदारांना आपल्याकडं आकर्षित करत आहे.

या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसात बावनकुळे, गिरीश महाजन, रविंद्र चव्हाण यांच्यासारखे दिग्गज पुण्यात तळ ठोकून होते. स्वतः फडणवीसांनी या मतदारसंघाला जवळपास एक दिवसाआड वेळ दिला. जाहीर सभा आणि रॅली यांच्यापेक्षा भाजपचा भर हा व्यक्तिगत गाठीभेटी, समाज भेटी आणि विविध वर्गांचे मेळावे यावरच होता. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वी सुमारे तीन तास विविध गटांच्या भेटी घेतल्या.

कसब्यात पाच वेळा आमदार असलेले गिरीश बापट यांनीही प्रकृती ठीक नसताना एका मेळाव्याला उपस्थिती लावली. स्वतः फडणवीस यांनी विविध नेत्यांच्या व्यक्तिगत बैठका घेत त्यांना प्रचाराला उतरवले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा पुणे दौराही या भाजपच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरला. या दौऱ्यात शहा यांनी स्वतः जाऊन बापट यांची भेट घेतली तसंच शैलैश, कुणाल टिळक यांचीही भेट घेतली. कसबा मतदारसंघातलं महत्त्वाचं देवस्थान असलेल्या ओंकारेश्वर मंदिराला जाऊनही त्यांनी दर्शन घेतलं.

प्रामुख्यानं पेठांच्या भागावर भाजपनं आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. हा भाग आपल्याला निर्णायक आघाडी मिळवून देऊ शकतो यावर भाजपच्या नेत्यांचा विश्वास आहे. १९८० मध्ये पेठांचा हा भाग शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात होता. त्यावेळी भाजपचे अण्णा जोशी आणि काँग्रेसचे श्रीधर माडगूळकर यांच्यात लढत होती. त्यावेळी सुरुवातीच्या टप्प्यात श्रीधर माडगूळकर आघाडीवर होते. मात्र, याच पेठांच्या मतदानामुळं अण्णा जोशी ही आघाडी तोडून निवडून आले होते. भाजपच्या नेत्यांकडून आजही याचे दाखले दिले जातात.

आज दुपारनंतर पाचच्या आधी कसबा मतदारसंघात प्रचाराची राळ उठणार आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रचारासाठीही कोपरा सभा-रॅली यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी सकाळी मतदानाची लगबग सुरु होईल.