पुणे

Pune Fire: पुण्यात भीषण आग! पाच घरे व छोटे दुकान जळून खाक

Five Houses and a Shop Burnt in a Fire, No Casualties Reported : अग्निशमन दलाने चारही बाजूंनी पाण्याचा मारा करून आगीला नियंत्रणात आणले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद नाही.