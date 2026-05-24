Legislative Council Election: पुण्याच्या जागेसाठी भाजप आक्रमक! विधान परिषद निवडणुकीसाठी नेत्यांकडून वरिष्ठ पातळीवर मोर्चेबांधणी

पुणे, ता. २३ : विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जवळ येत असताना, पुण्याच्या जागेवरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तणाव वाढला आहे. जिल्ह्यात भाजप आणि आघाडी मिळून ३३३ मतांची ताकद आहे. त्यामुळे जागा भाजपलाच मिळावी, असा आग्रह स्थानिक भाजप नेत्यांनी धरला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे..विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून (ता. २५) सुरू होणार आहे. त्याआधीच महायुतीत जागावाटपावरून राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. पुण्याची जागा पारंपरिकरीत्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिल्याचा दावा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून केला जात असला, तरी भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ पुढे करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे..या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी फडणवीस आणि चव्हाण यांच्याकडे पुण्याची जागा भाजपलाच मिळावी, अशी मागणी केली आहे.जिल्ह्यात भाजपचे स्वतःचे ३०९ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. दौंडमधील नगरपरिषदेतील ‘नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी’चे १७ सदस्य आणि इंदापूरमधील ‘कृष्णा भीमा विकास आघाडी’चे सात सदस्य भाजपबरोबर आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात ३३३ मतांची ताकद भाजपची आहे. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीचे सभापती आणि महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक यांनाही मतदानाचा अधिकार दिला आहे. भाजपची ताकद राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त झाली आहे, असे बिडकर यांनी सांगितले..Pune NCP BJP MLC : पुणे विधानपरिषदेच्या जागेवरुन रस्सीखेच, राष्ट्रवादी -भाजपमध्ये संघर्षाची चिन्हे; भाजप नेत्यांने आकड्यांचा खेळ मांडला.असे आहे भाजपचे गणितपुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद येथील भाजपचे स्वतःचे संख्याबळ ३०९ आहे. दौंड व इंदापूर येथील स्थानिक आघाड्यांमुळे भाजपचे संख्याबळ ३३३ वर गेले आहे. पुणे महापालिकेत सात स्वीकृत नगरसेवक आहेत. काही ठिकाणी पंचायत समितीचे सभापतीही आहेत. त्यामुळे भाजपची ताकद ३४० च्या पुढे जाते. ही संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा जास्त असल्याने भाजपला जागा मिळाली पाहिजे, असा दावा पक्षाच्या नेत्यांकडे केला आहे. दरम्यान, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची नुकतीच बैठक झाली. त्यात पुण्याची जागा भाजपनेच लढवावी, अशी मागणी एकमताने केली आहे..‘राष्ट्रवादी’वर दबाव वाढणार :एकीकडे भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमचा परंपरागत मतदारसंघ असल्याचा दावा ठोकला आहे. दोन्ही पक्षांच्या संख्याबळात खूप कमी फरक आहे. भाजपच्या नेत्यांनी जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी मोर्चेबांधणी केल्याने राष्ट्रवादीवरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे जागावाटपात काय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे..Pune Water Theft: धायरीत अनधिकृत नळजोडीसाठी मुख्य जलवाहिनी फोडली; हजारो लिटर पाणी वाया, पाणीचोरी रॅकेटवर कारवाईची तयारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.