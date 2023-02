Pune News : व्हॅलेन्टाइन डेला पुण्यात 44 प्रेमीयुगुलांनी थाटला प्रेमविवाह

By

व्हॅलेन्टाइन्स डेचे निमित्त साधत पुण्यातील 44 प्रेमीयुगुलांनी नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याला पसंती दिली. दरवर्षी हा मुहूर्त निवडून विवाह बंधनात अडकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. 14 फेब्रुवारी हा दिवस जगभर प्रेम दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा मुहूर्त साधत विवाह करण्यास प्रेमीयुगल प्राधान्य देतात. (Pune News 44 couples tie the knot on valentines day at marriage registrar office)

पत्रिका आणि मुहूर्त पाहून विवाह करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्याबरोबरच नोंदणी पद्धतीने विवाह (रजिस्टर्ड मॅरेज) करणाऱ्यांचीही संख्या वाढत आहे. या कार्यालयात नोंदणी करुन होणारे विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसार होतात. त्यामध्ये जात, धर्माचा अडथळा नसतो.

विवाहावेळी किचकट प्रक्रियाही नसल्याने नोंदणी करून विवाह करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. व्हॅलेंटाईन दिवसाचा मुहूर्त गाठण्यासाठी विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे आधीच चाळीस युगलांनी पूर्वनोंदणी करुन ठेवली होती. त्यामध्ये आणखी चार जणांनी हा मुहूर्त साधल्याने ही संख्या 44 वर गेली. त्यामुळे पुण्यात 44 प्रेमीयुगुलांनी प्रेमविवाह थाटला

सध्या या आकड्याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. दरवर्षा देशाल हजारो प्रेमी व्हॅलेंटाईन दिवसाचे औचित्य साधत प्रेमविवाह करतात. हा दिवस प्रेमाचा दिवस म्हणून ओळखला जातो त्यामुळे या दिवशी लग्न करायला प्रेमी जोडप्यांना आवडतं. आळंदीतसुद्धा व्हेलेंटाईन डेच्या मुहूर्तावर ऐंशीहून अधिक प्रेमविवाह केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.