Pune News: 'संगीत मत्स्यगंधा' अजरामर नाटकाचा प्रयोग शेजारील कार्यक्रमाच्या आवाजामुळे चक्क रद्द

पुणे- पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांच्या स्मृतिदिनी त्यांनी संगीत दिलेल्या संगीत मत्स्यगंधा या अजरामर नाटकाचा प्रयोग शेजारील कार्यक्रमाच्या आवाजामुळे चक्क रद्द करण्याची वेळ आली. कलाद्वयी संस्थेतर्फे सादर करण्यात येत असलेल्या या नाटकाचा प्रयोग द बॉक्स या नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आला होता. मात्र त्याच्या शेजारी असलेल्या पुणे स्टुडिओ येथे सुरू असलेल्या कार्यक्रमातील ध्वनीक्षेपकांचा आवाज प्रमाणापेक्षा अधिक होता.

वारंवार विनंती करूनही त्यांनी आवाज कमी न केल्याने नाटकाचा प्रयोग सुरूही करता आला नाही. अखेर कलाकारांनी प्रेक्षकांची क्षमा मागत प्रयोग रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र अभिषेकी बुवांना अभिवादन म्हणून नाट्यगृहाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर कलाकारांनी नाटकाची नांदी सादर केली.