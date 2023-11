Pune News: भावाला न सांगता अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवली, 4 ते 5 वाहनांना उडवल्याने नागरिकांनी दिला चोप

By

पुणे- शहरात अल्पवयीन मुलाने भरधाव गाडी चालवत वाहनांना उडवल्याची घटना घडली आहे. पुण्यातील सातारा रोडवर हा प्रकार घडला आहे. अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगाने गाडी चालवत ४ ते ५ वाहनांना उडवल्याची माहिती आहे. (Pune News satara road Minor drives without telling brother accident with 4 to 5 vehicles)

मिळालेल्या माहितीनुसार, भावाला न सांगता अल्पवयीन मुलं गाडी घेऊन रस्त्यावरती आली होती. त्यांच्याकडून हा सगळा प्रकार घडला आहे. नागरिकांनी या अल्पवयीन मुलांना चोप दिला आहे. वाहनांना धडक दिल्यानंतर आरोपी मुलाने गाडी चालवत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा स्थानिक तरुणांनी पाठलाग करुन त्याला गाठले आणि चोप दिला. (Latest Marathi News)