वाहनातील प्रवाशांना लुटणाऱ्या दोन आरोपींना अटक
प्रवाशांना लुटणारे दोन संशयित अटकेत
माळशिरस बायपासवरील घटना; उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस, ता. २९ : माळशिरस शहराबाहेरून जाणाऱ्या पुणे- पंढरपूर महामार्गावरील बायपास रस्त्यावर पुण्याहून मंगळवेढा येथे जाणाऱ्या चारचाकीतील कुटुंबाला लुटणाऱ्या दोन संशयितांना माळशिरस पोलिसांनी तेरखेडा (ता. वाशी) येथे अटक केली. या चोरीत आणखी काही आरोपी असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे
तळेगाव दाभाडे येथे राहणारे सदाशिव नागअण्णा मीराकोर हे २५ जानेवारी रोजी आपल्या (एमएच १४- एफजी ८६९८) चारचाकी गाडीने डोणज (ता. मंगळवेढा) या ठिकाणी रात्री निघाले होते. माळशिरस येथील बायपास रोडवर पहाटे तीन वाजता त्यांच्या गाडीला पुढून व मागून चारचाकी गाड्या आडव्या लावून दहा ते बारा संशयितांनी त्यांच्या जवळील सोन्याचे दागिने व रोख १३ हजार रक्कम जबरदस्तीने धाक दाखवून नेली होती. रक्कम लुटल्यानंतर त्यांनी त्यांना येथे न थांबता पुढे जाण्यास सांगितल्याने त्यांनी पुढे जाऊन ११२ नंबरला कॉल करून झालेल्या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर माळशिरस पोलिसांनी घटनास्थळावर जाऊन शोध घेतला, तेव्हा एकही आरोपी मिळून आला नाही, परंतु त्यांनी आणलेली एमएच २५- आर ७७७८ व एमएच १२- सीआर ६२३७ या दोन चारचाकी मिळून आल्या. या गाड्यांवरून तपास करून पोलिसांनी तेरखेडा येथून सूरज शिंदे व श्याम काळे या दोन संशयित आरोपींना अटक केली. त्यांच्याकडून पाच हजारांची रक्कम व एक एमएच २५- आर २००३ ही चारचाकी जप्त करण्यात आली आहे. या घटनेचा तपास माळशिरसचे पोलिस निरीक्षक विकास दिंडोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप गोसावी, हवालदार मिसाळ, शिंदे यांनी तपास केला. पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.