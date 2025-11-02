PMC News : पुणे शहरात स्वच्छतेसाठी महापालिकेची नवी मोहीम; ओला-सुका कचरा वर्गीकरणावर भर

पुणे : ओला- सुका कचरा वर्गीकरण करून, ओला कचरा जागेवरच जिरवा, नागरिकांकडून सातत्याने कचरा टाकण्यात येणाऱ्या ठिकाणांचे (क्रॉनिक स्पॉट) सर्वेक्षण करून अशी ठिकाणे पुढील एक महिन्यात बंद करा आणि शहर स्वच्छतेला महत्त्व देत दर महिन्याला सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबवा, अशा सूचना महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी शनिवारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या बैठकीत दिल्या. .महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार कौर यांनी घेतला. त्यानंतर कौर यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची शनिवारी महापालिकेत बैठक घेतली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख संदीप कदम, सर्व परिमंडळातील मुख्य आरोग्य निरीक्षक, अभियंते, आरोग्य निरीक्षक व सल्लागार समितीचे सदस्य उपस्थित होते. कौर यांनी प्रक्रिया प्रकल्पांचे कामकाज, दंडात्मक कारवाई, नागरिक तक्रार निवारण यंत्रणा, रात्रपाळीतील कामकाज अशा पद्धतीने विभागाच्या कार्याचा आढावा घेत सूचना केल्या..Solapur Crime : सावकारांच्या छळाला कंटाळून नगरपरिषद कर्मचाऱ्याने संपवले जीवन; सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल.कौर म्हणाल्या, ‘‘सार्वजनिक स्वच्छतेमध्ये नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची असते. विद्यार्थी, सर्व प्रमुख आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, मुकादम, स्वयंसेवी संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक संघटना, सोसायट्यांचे पदाधिकारी यांच्या बैठका घ्याव्यात. सर्व कचरा हस्तांतरण केंद्र बंदिस्त करण्यात यावेत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.