LetsTalkCPPuneCity : पुणेकरांच्या प्रश्नाला पोलिस आयुक्तांचे ट्विटरवर मार्मिक उत्तर

पुणे : विद्यार्थी शहरातील भाई, डॉनकडे आकर्षित होतात, हे चित्र कसे थांबेल? पुणे महिलांसाठी सुरक्षित आहे, ते पुढे कायम राहील का? अशा संवेदनशील प्रश्‍नांबरोबरच नागरिकांसमवेत ‘चाय पे चर्चा’ केव्हा सुरू कराल असे असंख्य प्रश्‍न यंगस्टर्स पुणेकरांनी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना ट्विटर लाईव्हवर विचारले. त्यास पोलिस आयुक्तांनीही तितक्‍याच समर्पकपणे उत्तरे दिली. विशेषतः एका तरुणाच्या मैत्रिणीशी प्रेम जुळवून देण्यासाठी मदत कराल का अशा खास प्रश्‍नालाही आयुक्तांनी तितक्‍याच मार्मिक भाषेत उत्तरे देत त्यांचे मन जिंकले.

पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी सोमवारी दुपारी एक वाजता ट्विटर लाईव्हद्वारे पुणेकरांशी पहिल्यांदाच संवाद साधला. वाहतूक, सायबर गुन्हेगारी, पोलिसांकडून मिळणारी वागणूक अशा २० ते २५ प्रश्‍नांना आयुक्तांनी मार्मिक व समर्पकपणे उत्तरे दिली.

वैभव दरेकर या तरुणाने सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करणारा शाळा, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भाई, डॉन, शेठ अशा लोकांचे आकर्षण वाढत आहे. गुन्हेगारी क्षेत्राकडे विद्यार्थी जात आहेत, त्यांना रोखायचे कसे, काय उपाययोजना आहेत असा प्रश्‍न आयुक्तांना विचारला. त्यावर विद्यार्थी गुन्हेगारीकडे वळण्यास सोशल मीडिया व आजूबाजूचे लोक जबाबदार आहेत, तसेच मुलांना खरा नायक हा नायकच असतो आणि खलनायक हा खलनायकच असतो, हे पटवून दिले पाहिजे असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

It’s not compulsory to wear a mask in private vehicle when travelling with family - however we request Punekars to take all necessary precautions not to save a ‘fine’ but to be ‘fine’ & healthy #LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice https://t.co/z5HZDpbC5h

किशोरी गायकवाड या तरुणीने पुणे महिलांसाठी सुरक्षित आहे, हीच सुरक्षितता पुढे कायम राहील का? असा प्रश्‍न उपस्थित करून सध्या सुरू असलेल्या अत्याचारांविरुद्ध ठोस कारवाई केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

Pune has been good for Women’s safety hope we are continuing and taking strict measures for same. #LetsTalkCPPuneCity

त्यावर आयुक्त म्हणाले, ‘‘महिलांची सुरक्षितता हे चांगल्या शहराचे प्रतिबिंब आहे. महिलांचा आदर राखलाच पाहिजे. परंतु, महिलांचा अनादर करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याचा बडगा उगरावा लागेल.’’ पोलिसांकडून नागरिकांना व्यवस्थित वागणूक मिळत नाही, याबाबत आयुक्त म्हणाले, नागरिकांना असा अनुभव येत असल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, संबंधित पोलिसांवर कारवाईही केली जाईल.

Very soon. As soon as the city takes all necessary precautions against the virus and drives it out of the city, I look forward to #TeaWithCPPuneCity #LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice https://t.co/pVYzkBacKS

कल्याण जाधव याने विचारलेल्या पुणेकरांसमवेत ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रम घेण्याचा मानस आहे का? या प्रश्नावर आयुक्तांनी लवकरच असा कार्यक्रम घेण्याची इच्छा आहे, परंतु त्यापूर्वी कोरोनाला हद्दपार करूयात असे सांगितले. दरम्यान, थेट पोलिस आयुक्तांनाच मैत्रिणीसमवेत प्रेमाचे सूत जुळवून देण्याचा प्रश्‍न विचारणाऱ्यालाही नाराज न करता आयुक्तांनी त्यास तिच्या संमतीशिवाय तुला कोणीही कसलीही मदत करू शकणार नाही. तिच्या मनाविरुद्ध तूही काही करू शकत नाहीस. जेव्हा कधी तिची संमती मिळेल, तेव्हा आमच्या शुभेच्छा तुमच्यासमवेत असतील असे मार्मिक उत्तर दिले

Unfortunately, without her consent, even we can’t be of any help. Nor should you do anything against her will. And if she does agree some day, you have our best wishes and blessings. #ANoMeansNo #LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice https://t.co/aBrVTm0KI8

ट्विटर लाईव्हला मिळालेला प्रतिसाद : १४ लाख ७८ हजार ३७७

नागरिकांनी विचारलेले प्रश्‍न : १५०

ट्विट करणाऱ्या नागरिकांची संख्या : २००

Thank you for participating in my first ever Twitter LIVE, Punekars!

It was a fruitful interaction and I hope to do more of it in the times to come.

Together, let’s work towards building a better Pune for all.

Let’s meet again soon!#LetsTalkCPPuneCity @PuneCityPolice pic.twitter.com/IN8Tk8vGKg