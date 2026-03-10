‘दगडखाणींसंदर्भात नव्याने याचिका दाखल करा’
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.१० ः पुणे जिल्ह्यातील दगडखाणींचे उत्खनन तसेच पर्यावरण उल्लंघनाच्या संदर्भात याचिकाकर्त्याला नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
मावळ तालुक्यातील अंबाळे गावात अनेक स्टोन क्रशर्सकडून मोठ्या प्रमाणात दगडखाणींचे उत्खनन होत असल्याचे सांगत अरविंद दुबे यांनी याचिका दाखल केली होती. कायदेशीर त्रुटी दूर करत नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्या. अरुणकुमार त्यागी आणि डॉ. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. प्रकरणाशी संबंधित सविस्तर तपशील, पर्यावरणाची हानी होत असलेले पुरावे याचिकेद्वारे द्यावेत, असे निर्देश देतानाच सुधारित याचिकेसाठी महाराष्ट्र राज्य कायदे सेवा प्राधिकरणाची मदत घ्यावी, असा सल्ला खंडपीठाने दुबे यांना दिला आहे. मूळ याचिका मागे घेण्यास खंडपीठाने मुभा दिली आहे.या निकालाची प्रत कायदे सेवा प्राधिकरणाला पाठवली जावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.