अशी केली वाहतूक पोलिसांनी पुणेकरांची कोंडीतून सुटका

पुणे : मंगळवारी पहाटेप्रमाणेच रात्रीही कोसळलेल्या धुवाधार पावसाने पुण्याची अक्षरशः दैना उडाली. रस्त्या-रस्त्यांवर वाहणारे पावसाच्या पाण्याचे लोंढे, चौका-चौकांत झालेली वाहतूक कोंडी असे चित्र दिसत होते. पुणे वाहतूक पोलिसांच्या तत्परेमुळे रात्री काही भागातील वाहतूक कोंडी सोडिवण्यास मदत झाली.

भर पावसात कोंडी सोडवून वाहतूक पोलिसांची त्यांचे कर्तव्य बजावले. ट्विटरवर पुणे पोलिसांच्या या कामाचे पुणेकरांनी कौतुक केले आहे. #PuneTrafficPolice असा ट्रेंड सुरु आहे. पुणे वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतूक कोडी सोडवितानाचे काही फोटो आणि व्हिडिओ ट्विटरवर पोस्ट केले. ''आम्ही आमच्या शहर आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर आहोत'' असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

We are committed to our city

We are committed to our citizens#PuneTrafficPolice pic.twitter.com/ViKhX9SVXU

— Pune City Traffic Police (@PuneCityTraffic) September 24, 2019