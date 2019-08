Video : महाविद्यालयात मारमारी करणाऱ्यांनी काढल्या उटाबशा

राजगुरुनगर(पुणे) : येथील हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयाच्या आवारात मारामारी व भांडणे करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खेड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अरविंद चौधरी यांनी आज उठाबशा काढण्याची शिक्षा देत, कडक शब्दांत समज दिली. महाविद्यालयात भांडणे व मारामाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार आता गटागटांमधील संघर्षाकडे झुकले आहेत. पोलिसांनीही याबाबत कधी ठोस उपाययोजना केली नाही. मात्र प्रकरणे हाताबाहेर जाऊ लागल्याने चौधरी यांनी आज पुढाकार घेऊन महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशी पथकासह जाऊन त्याठिकाणी टगेगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जागच्या जागी थांबविले. त्यातील काहींना चोप दिला, तर काहींना उठाबशा काढायला लावल्या.



Web Title: Punishment given to student for Fights in hutatma rajgurunagar college