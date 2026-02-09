पुरंदरमध्ये राष्ट्रवादीची मुसंडी; शिवसेनेचा बालेकिल्ला ढासळला
सासवड, ता. ९ : पुरंदर तालुक्यात तब्बल ९ वर्षांनंतर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राजकीय भूकंप झाला आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पुरंदरमध्ये राष्ट्रवादीने जोरदार मुसंडी मारत जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या चार जागांवर विजय मिळविला. भाजपने जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या दोन जागांवर विजय मिळवीत पुरंदरमध्ये पहिल्यांदाच कमळ फुलवले. मागील निवडणुकीत शिवसेनेकडे जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीच्या सहा जागा तर काँग्रेसकडे जिल्हा परिषदेची एक आणि पंचायत समितीच्या दोन जागा होत्या. या निवडणुकीत मात्र शिवसेना सपाटून मार खावा लागला असून पंचायत समितीच्या केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. पंचायत समितीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
एकच वादा अजितदादा, अजितदादा झिंदाबाद च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. तर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे मोठी सहानुभूती मिळाल्याचे निकालावरून स्पष्ट दिसले. माजी आमदार संजय यांच्या भाजप प्रवेशामुळे ताकद मिळाली. या निवडणुकीत मात्र शिवसेनेला मोठे अपयश आले असून, हा विद्यमान आमदार विजय शिवतारे यांना मोठा धक्का मानला जातो आहे. मागील निवडणुकीत जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीची एकही जागा नसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या निवडणुकीत आपली ताकद सिद्ध केली असून, जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समितीच्या चार जागा जिंकत तालुक्यात पहिल्या क्रमांकाचे स्थान पटकावले आहे. विशेष म्हणजे दिवे - गराडे आणि नीरा-कोळविहिरे हा संपूर्ण गट राष्ट्रवादीने मोठे यश मिळवले आहे. एकूणच, पुरंदरमधून प्रस्थापित शिवसेनेला मोठा फटका मिळाला आहे तर राष्ट्रवादीची मोठी एन्ट्री झाली आहे. त्यापाठोपाठ कमळही फुलले आहे. यामुळे पुरंदरच्या राजकारणात आता एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.
‘क्रॉस वोटिंग’ आणि ‘भावनिक लाट’
या निवडणुकीत तांत्रिक मुद्द्यांपेक्षा भावनिक आणि धार्मिक मुद्दे वरचढ ठरले. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे अपघाती निधनामुळे संपूर्ण तालुक्यात एक प्रकारची शांतता आणि शोककळा होती. राजकीय गप्पांचे फड शांत होते, ज्याचा परिणाम मतदानाच्या उत्साहावर झाला. तसेच, प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविल्याने बेलसर - माळशिरस आणि नीरा - कोळविहिरे गटांत ‘पॅनल टू पॅनल’ मतदानाऐवजी ‘क्रॉस वोटिंग’ झाल्याचे पाहायला मिळाले. मतदारांनी पक्षाच्या चिन्हापेक्षा उमेदवारांशी असलेले वैयक्तिक संबंध पाहून मतदान केल्याने अनेक दिग्गजांना धक्का बसला.
दिवे-गराडे गट राष्ट्रवादीमय
दिवे-गराडे गटातून राष्ट्रवादीने संपूर्ण विजय मिळविला. राष्ट्रवादीच्या रूपाली अमोल झेंडे यांनी भाजपचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य व मातब्बर नेते गंगाराम जगदाळे यांच्या कन्या दिव्या गंगाराम जगदाळे आणि शिवसेनेच्या माजी सदस्या ज्योती राजाराम झेंडे यांचा १४ हजारांपेक्षा अधिक मताधिक्याने पराभव केला. या गटात आणि गणात तीनही जागांवर राष्ट्रवादीचे घड्याळ निवडून आले आहे. दिवे गणातून अमित झेंडे यांनी १० हजारांपेक्षा अधिक मताधिक्य घेतले. तर गराडे गणातूनही राष्ट्रवादीच्याच अर्चना कटके यांनीही तीन हजारांपेक्षा अधिक मतांची आघाडी घेतली. या गटात भाजप आणि शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असून राष्ट्रवादीची ताकद मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मागील निवडणुकीत या संपूर्ण गटावर शिवसेनेची सत्ता होती.
बेलसर गणात निंबाळकरांनी लाज राखली
बेलसर - माळशिरस गटात मोठ्या प्रमाणात चुरस पाहायला मिळाली. येथे नवख्या अजय कैलास इंगळे यांनी मातब्बर व काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य दत्ता झुरंगे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे
जिल्हाध्यक्ष व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय कोलते यांचे चिरंजीव गौरव कोलते यांचा धक्कादायकरीत्या पराभव केला. माळशिरस गणात भाजपच्या माऊली यादव यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळविला तर बेलसर गणात आमदार विजय शिवतारे यांचे स्वीय साहाय्यक शिवसेनेचे माणिक निंबाळकर यांनी विजय खेचून आणत अब्रू वाचविली. हा गट यापूर्वी काँग्रेसच्या ताब्यात होता. आताही भाजपचे नेते माजी आमदार संजय जगताप यांनी हा गट राखला.
आमदार शिवतारेंना बालेकिल्ल्यात धक्का
वीर-भिवडी हा आमदार विजय शिवतारे यांचा बालेकिल्ला मानला जाणारा गटात शिवसेनेतून भाजपत आलेले हरिभाऊ लोळे यांनी शिवसेनेच्या समीर जाधव यांचा ५५० पेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला. याबरोबरच भिवडी गणातून भाजपच्या सायली मनोज शिंदे यांनी शिवसेनेच्या पूजा मोकाशी यांचा ८५० मतांनी पराभव केला. तर वीर गणात शिवसेनेच्या प्रवीण जगताप यांनी भाजपच्या सुधीर धुमाळ यांचा पराभव करीत विजय मिळविला. या गटात भाजपची ताकद वाढली आहे.
नीरा-कोळविहिरे गटात ‘घड्याळ’
राष्ट्रवादीने नीरा-कोळविहिरे संपूर्ण गटात विजय मिळविला. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ दिगंबर दुर्गाडे यांची कन्या राष्ट्रवादीच्या प्राजक्ता दुर्गाडे यांनी विजय मिळवत पक्षाची प्रतिष्ठा राखली. त्यांनी शिवसेनेचे माजी सभापती अतुल म्हस्के यांच्या पत्नी भारती म्हस्के आणि भाजपाच्या सीमा धायगुडे यांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला. याबरोबरच नीरा गणातून राष्ट्रवादीच्या मोनिका कांबळे यांनी भाजपाच्या वंदना भोसले आणि शिवसेनेच्या रेखा केदारी यांचा दोन हजारांहून अधिक फरकाने पराभव केला. तर कोळविहिरे गणातून राष्ट्रवादीच्याच स्मिता निगडे यांनी शिवसेनेच्या शीतल साळुंके यांचा एक हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. या गटातही यापूर्वी शिवसेनेची सत्ता होती. आता येथे राष्ट्रवादीची ताकद वाढली आहे.
