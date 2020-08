अरे वा ! पेट्रोल, डिझेलची शुद्धता कळणार अवघ्या तीन सेकंदात 

मंचर (पुणे) : वाहनांमध्ये पेट्रोल डिझेल भरताना इंधन शुद्ध की अशुद्ध आहे, हे आता कळणार आहे. हृषिकेश दिनकर कानडे (रा. कळंब, ता. आंबेगाव) या तरुणाने वयाच्या विसाव्या वर्षी यंत्र विकसित केले आहे. इंधनाची शुद्धता तीन सेकंदात कळते. संशोधनाबाबतचे वैयक्तिक भारतीय पेटंट त्याला सप्टेंबर 2018 मध्ये मिळाले व अमेरिकन वैयक्तिक पेटंट 23 जून 2020 रोजी मिळाले आहे. जानेवारी 2015 मध्ये पहिले पेटंट मान्यतेसाठी त्याने भारतात सादर केले होते. हृषिकेशचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण बिशप स्कूल पुणे येथे व बारावीपर्यंतचे शिक्षण कलमाडी हायस्कूल पुणे येथे झाले. कात्रजमधील सराईताच्या खुनप्रकरणी आणखी एका आरोपीस अटक एमआयटी कॉलेज कोथरूड येथून बीई (एन अँड टीसी) पदवी प्राप्त केली. अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील रोबोटिक स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. कॉलेजमध्ये तिसऱ्या वर्षात जानेवारी 2015 मध्ये पहिले पेटंट मान्यतेसाठी भारतात सादर केले. अमेरिकन उच्च आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी व स्थायिक भारतीय उद्योजकांनीही त्याचे कौतुक केले. हृषिकेश संशोधनाबरोबरच पोहणे, बुद्धिबळ, गिटार वादन, बासरी वादनाचा छंद आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कराटेमध्ये त्याला ब्लॅक बेल्ट मिळाला आहे. सध्या हृषिकेश एल अँड टी कंपनीत वरिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहे. अमेरिका येथील टेक्‍सास कंपनीनेही त्याची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून समितीवर निवड केली आहे. त्याचे वडील दिनकर कानडे हे कृषी विभागात कृषी उपसंचालक व आई ऍड. योगिता कानडे या नोटरी असून पुणे पोलिस कमिशनर भरोसा सेलच्या सल्लागार आहेत. सर्वसाधारण डिझेल पेट्रोल शुद्धतेबाबत विकसित केलेल्या उपकरणाची दोन इंच लांबी असून पावून इंच व्यास व 250 ग्राम वजन आहे. इंधनाच्या टाकीमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केली जाईल. 100 मिलिलिटर इंधन टाकीत आल्या बरोबर इंधनाची गुणवत्ता स्टेरिंग शेजारच्या इलेक्‍ट्रिकल डिस्प्लेद्वारे समजेल. दुचाकी, चारचाकीसह सर्वच वाहनांच्या इंधन टाकीप्रमाणे उपकरणाची निर्मिती केली आहे. रॉयल्टी तत्त्वावर उपकरण देण्याविषयी वाहन उद्योग कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरू आहे. सामन्यांना परवडेल अशा दरात उपकरण देण्याचा प्रयत्न आहे.

- हृषिकेश कानडे

Web Title: The purity of petrol and diesel will be known in just three seconds