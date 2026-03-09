भोरमधील प्रेरणा उपक्रमास विभा सदस्यांची भेट
नसरापूर, ता. ९ ः गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षणास अनुकूल वातावरण निर्माण करणे व गाव समाजाचा शिक्षणातील सहभाग सक्रिय वाढवणे या उद्देशाने अमेरिका स्थित विभा संस्थेसोबत २००३पासून रचना संस्था पुणे जिल्ह्यात कार्यरत आहे. भोर तालुक्यातील ११७ शाळांसोबत शिक्षणातील प्रेरणा कार्यक्रम राबवीत आहे. या उपक्रमास विभा संस्थेच्या प्रतिनिधी मंडळाने नुकतीच भेट देऊन सुरू असलेल्या कामाची प्रशंसा केली.
विभा’द्वारे स्थानिक स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध राज्यांतील ६.३ दशलक्षाहून अधिक मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे जिल्ह्यात विभा संस्थेसोबत रचना संस्था गेली 23 वर्षे शैक्षणिक प्रकल्प राबवीत आहे. भोर तालुक्यात विभा संस्थेच्या सहयोगाने रचना संस्थेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रेरणा’ कार्यक्रमास अमेरिका स्थित ‘विभा’च्या प्रतिनिधी मंडळाने नुकतीच भेट दिली. यावेळी अंमलबजावणीतील अनुभव जाणून घेतले.
या प्रतिनिधी मंडळामध्ये विभा संस्थेच्या बोर्ड मेंबर मोनिका एरंडे, आॅपरेशन डायरेक्टर दीपाली भागवते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर हुडा यांचा समावेश होता. या भेटी दरम्यान त्यांनी निवडक गावांतील पालक, सरपंच, ग्रामसेवक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष आदी घटकांशी संवाद साधला. तसेच पंचायत समिती भोरचे गट विकास अधिकारी चंद्रकांत विपट, केंद्र प्रमुख विजय कारभळ, कुसगाव व रांजे शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.
सन १९९२पासून पुणे जिल्ह्यातील ३००हून अधिक गावांमध्ये शिक्षण, पोषण व आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या रचना संस्थेच्या संस्थापिका स्वाती चव्हाण, जिल्हा समन्वयक श्रीपाद कोंडे व कल्पना घुले, माधुरी उंबरकर, शुभांगी घाडगे व अनेक स्वयंसेवक हा प्रेरणा उपक्रम यशस्वीपणे राबवण्यासाठी योगदान देत आहेत.