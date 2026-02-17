भिलार : महाबळेश्वरच्या दुर्गम शाळांना ''सनज्वेल्स'' कडून तंत्रज्ञानाची जोड ; १५ शाळांना शिशिर निव्हेटिया यांचे हस्ते कॉम्प्युटर वाटप
दुर्गम विद्यार्थ्यांच्या हाती दर्जेदार साहित्य
‘सनज्वेल्स’तर्फे महाबळेश्वर तालुक्यातील शाळांमध्ये संगणक, प्रिंटर्सचे वाटप
भिलार, ता. १७ : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या हाती आधुनिक शिक्षणाची साधने पडावीत आणि त्यांच्या गुणवत्तेला नवी झळाळी मिळावी, या हेतूने अंधेरी (मुंबई) येथील सनज्वेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या वतीने महाबळेश्वर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांना मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
कंपनीच्या सामाजिक बांधिलकी उपक्रमांतर्गत यंदासाठी राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेमुळे तालुक्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. या उपक्रमात तालुक्यातील विविध शाळांना आधुनिक संगणक, प्रिंटर्स, दर्जेदार ग्रीनबोर्ड, साहित्यासाठी कपाटे, तसेच समृद्ध वाचनालयासाठी आवश्यक असणारी ज्ञानवर्धक पुस्तके यांसह विविध साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
भिलारच्या ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सनज्वेल्स कंपनीचे संचालक शिशिर निव्हेटिया प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते या साहित्याचे हस्तांतरण करण्यात आले. याप्रसंगी पंचायत समिती सदस्या वंदना भिलारे, भिलारचे सरपंच शिवाजीराव भिलारे, अवकाळीचे उपसरपंच महेंद्र भिलारे, दत्तात्रय भिलारे, गटशिक्षणाधिकारी रमेश गंबरे, माजी शिक्षण विस्तार अधिकारी सुरेंद्र भिलारे, केंद्रप्रमुख संजय पारठे, दगडू ढेबे आणि माजी केंद्रप्रमुख संभाजी भिलारे उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते साहित्य स्वीकारताना मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटले होते.
संभाजी भिलारे यांनी प्रास्ताविकात सनज्वेल्स कंपनीचा आढावा घेतला. सुरेश मालुसरे यांनी आभार मानले. यावेळी ज्या शाळांना मदत दिली. त्या शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शिक्षण हा समाज परिवर्तनाचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये अफाट बुद्धिमत्ता असते, तिला फक्त योग्य साधनांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. हीच गरज ओळखून सनज्वेल्स कंपनी भविष्यातही अशाच सामाजिक उपक्रमांतून आपले योगदान निरंतर चालू ठेवेल.
- शिशिर निव्हेटिया, संचालक
सनज्वेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी
या शाळांना मिळाली मदत
या उपक्रमांतर्गत मेटगुताड, राजपुरी, नाकिंदा, भेकवली, धनगरवाडी, कारवीआळा, जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक दोन महाबळेश्वर, क्षेत्र महाबळेश्वर, मेटतळे, माचुतर (म.), अवकाळी या प्राथमिक शाळांसह दापवडी हायस्कूल, राजपुरी हायस्कूल, बोरगाव हायस्कूल आणि भिलार येथील माध्यमिक शाळांना साहित्य देण्यात आले.
भिलार : साहित्य वाटप करताना सपत्नीक शिशिर निव्हेटिया. या वेळी वंदना भिलारे, संभाजी भिलारे आदी मान्यवर. (रविकांत बेलोशे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
