पन्नास वर्षांनंतर जुन्या आठवणींना उजाळा रहिमतपूरात रंगला राधाकृष्ण स्वामी विद्यालयाचा स्नेहमेळावा
रहिमतपुरात स्नेहमेळावा उत्साहात
रहिमतपूर, ता. २ ः येथील राधाकृष्ण स्वामी विद्यालय म्हणजेच आताच्या डॉ. काकासाहेब परांजपे विद्यालयाच्या १९७५-१९७६ बॅचमधील दहावीच्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. तब्बल पन्नास वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या जुन्या सवंगड्यांनी आठवणींना उजाळा दिला.
मुख्याध्यापक पी. पी. वावरे, उपमुख्याध्यापक टी. व्ही भोसले, अच्युत माने, एस. एन. माने यांनी स्वागत केले. पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम यांनी स्नेहमेळाव्यास शुभेच्छा दिल्या. निवृत्त मुख्याध्यापक भरत निकम यांच्यासह माजी विद्यार्थ्यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते गणेशपूजन व डॉ. काकासाहेब परांजपे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. या वेळी गुरुवर्य पी. जी भोसले, शिवाजीराव भोसले, आशा भोसले, जी. डी. माने, औंधकर यांचे स्वागत करण्यात आले. भीमराव पाटील, पी. जी. भोसले यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी दादासाहेब भोसले, जब्बार पठाण, श्रीमंत माने, प्रल्हाद शेरकर, साबिरा मुल्ला, सुधाकर भोसले, विजया नेरकर, रवींद्र भोसले, रवींद्र माने, छाया माने, नजमा नदाफ, सुनंदा होमकर, रंजना जाधव, हणमंत कुंभार, उद्धव भोसले, भरत निकम, जयश्री औंधकर, शंकर खंडाईत, सुरेश सूर्यवंशी, विश्वनाथ निकम, कृष्णत जाधव, जयवंत माने, विजय काटे, रामचंद्र कदम, यासीन डांगे, अमिन आतार, अशोक पवार, हरिबा पवार, अंकुश मोरे आदी माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. साबिरा मुल्ला यांनी सूत्रसंचालन केले. दादासाहेब भोसले यांनी आभार मानले.
रहिमतपूर : स्नेहमेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र आलेले राधाकृष्ण स्वामी विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी.
