RahulShamesIndia ने राहुल गांधींना केलं जातंय ट्रोल!

पुणे : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारविरोधात ट्विट करत टीका केली होती. त्यानंतर आता त्यांना ट्विटरवर ट्रोल केले जात आहे. त्याच मुद्द्यावरून #RahulShamesIndia हा हॅशटॅग सध्या ट्रेंडमध्ये आहे.

राहुल गांधी यांनी यापूर्वी ट्विट करत 'मी या सरकारच्या विविध मुद्दे, कार्यपद्धतीवर सहमत नाही. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे', सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांना ट्रोल केले जात आहे.

This is how Congress & #RahulShamesIndia pic.twitter.com/6WZ95VSXLo

Rahul retracts after his tweets used by Pak.

Pakistan uses Raul's tweets in letter to UN.

Rahul Gandhi tweets without any proof and on fake info.

26/11 ला जेव्हा हल्ला झाला. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पाकिस्तानच्या 'लष्कर-ए-तैयबा'कडून धोका नसून, आम्हाला मोदींपासून आहे, असे अमेरिकेच्या दुतावासाला सांगितले होते.

#RahulShamesIndia just on J&K?

Do you know—

Rahul told US ambassador after 26/11 that Pakistan's #LeT was not the threat to India, Modi was.

UPA collaborated with Pakistan on 26/11 to frame fake "Hindu terror"?

Congress of today is an #ISI op.https://t.co/h5iHUBVbtC

