रेल्वेला गेल्या पावणेचार वर्षांत १२ कोटींचे उत्पन्न

पुणे - विविध कामांनिमित्त प्लॅटफॉर्मवर ये-जा करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या विक्रीतून रेल्वेच्या पुणे विभागाला दरवर्षी किमान तीन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. गेल्या पावणेचार वर्षांत विभागात ९६ लाखांहून अधिक तिकिटांची विक्री झाली असून, त्यातून १२ कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. तिकीट घेणाऱ्यांमध्ये प्रवाशांना निरोप देण्यासाठी किंवा त्यांना घेण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यातील ८० टक्के नागरिकांनी एकट्या पुणे रेल्वे स्थानकासाठी तिकीट घेतले आहे. शिवाजीनगर, मिरज जंक्‍शन, कोल्हापूरसह विविध रेल्वे स्थानकांवर या वर्षी एप्रिल ते ऑक्‍टोबर याकालावधीत १३ लाख ३८ हजार प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री झाली. एका तिकिटाची किंमत १० रुपये आहे. मागील तीन वर्षांत प्लॅटफॉर्म तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जवळपास सारखीच आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रेल्वे स्थानकांवरील फलाटांवर प्रवेश करण्यासाठी प्रवासी तिकीट किंवा फलाट तिकीट असणे आवश्‍यक आहे. दोन्ही तिकीट नसल्यास किमान २५० रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. बाहेरगावी जाणारे किंवा बाहेरगावाहून येणारे आपले नातेवाईक, मित्रांना भेटण्यासाठी स्थानकांवर नेहमी वर्दळ असते. त्यामुळे स्थानकांवर प्रवाशांव्यतिरिक्त त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्यांची गर्दी होते. अनावश्‍यक गर्दी टाळण्यासाठी व स्थानकांवर आश्रय घेणाऱ्यांना आवर घालण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Web Title: Railways has a revenue of Rs. 12 crores in the last four years