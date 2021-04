पुण्यात ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस; वाचा कुठे किती पडला पाऊस

खडकवासला : पुणे शहर व जिल्ह्यात बुधवारी दुपारनंतर जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरुनगर- खेड, वेल्हे, भोर, पुरंदर, मुळशी तालुक्यातील काही गावात पाऊस पडला आहे. तसेच कृष्णा खोरे येथील सातारा जिल्ह्यातील जावळी, कोरेगाव, वाई या तालुक्यात तर कोल्हापूर येथील गगनबावडा परिसरात रात्री साडे आठ वाजे पर्यंत पाऊस पडल्याची नोंद जल विज्ञान प्रकल्पाच्या संकेत स्थळावर झाली आहे. भीमा खोरे

माणिकडोह 22, पानशेत येथे 18, पिंपळगाव जोगा 13, वेल्हे येथे 13, पुरंदर तालुक्यातील नाझरे 11, भोर तालुक्यातील भुतोंडे येथे 8 मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. कात्रज बोगदा येथे एक, खडकवासला 4 मिलिमीटर पुसा झाला आहे. याचबरोबर आंबेगाव तालुक्यातील आसणे येथे आठ, खेड तालुक्यातील आसखेड पाच, वाकी सात, चासकमान येथे चार, वेल्हे तालुक्यातील गोरडवाडी वरसगाव धरण येथे पाच भालवडी दोन, साखर दोन, भट्टी वाघदरा 8, शिरकोली 4, घीसर 7 मिलिमीटर पाऊस पडला. भोर तालुक्यातील भाटघर येथे पाच, आंबेघर चार, शिरगाव तीन, शिरवली चार, उंबरे कासुर्डी दोन, नीरा देवघर धरण 2, बारामती तालुक्यातील मोरगाव येथे दोन, पुरंदर तालुक्यातील खेंगरेवाडी येथे सहा मुळशी तालुक्यातील ताथवडे सहा मिलिमीटर पडला आहे. हेही वाचा - पुण्यात गोळ्या घालण्याची धमकी देत मागितली २० लाखांची खंडणी; चौघे अटकेत

कृष्णा खोरे

सातारा जिल्ह्यातील जावळी येथे मेढा येथे 12, मोळेश्वरी 11, कोरेगाव तालुक्यातील वाठार स्टेटशन 16, वाई तालुक्यातील धोम धरण येथे नऊ, सातारा तालुक्यातील बामनोली 10 तर कोल्हापूर गगनबावडा तालुक्यातील रेवाची वाडी 12 मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे.

