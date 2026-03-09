राजलक्ष्मी सिद राज्यस्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेत द्वितीय
माळशिरस, ता. ९ : येथील विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूलची विद्यार्थिनी राजलक्ष्मी आकाश सिद हिने राज्यस्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत ४०० पैकी ३३१ गुण मिळवत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकाविला.
डेरवण येथे आयोजित राज्यस्तरीय युथ गेम रायफल शूटिंग स्पर्धेत १० मीटर ओपन साईट रायफल शूटिंग प्रकारात तिने ही उल्लेखनीय कामगिरी केली. राजलक्ष्मी गेल्या तीन वर्षांपासून विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूल, माळशिरस येथील शूटिंग रेंजवर सातत्याने प्रशिक्षण घेत आहे. आतापर्यंत तिने चार राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदविला असून त्यापैकी तीन स्पर्धांमध्ये तिने पदकांची कमाई केली आहे.
महाराष्ट्र रायफल असोसिएशनतर्फे नागपूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत तिने प्रथम क्रमांक मिळविला होता. तसेच डेरवण युथ गेम राज्यस्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेतही ती सलग दोन वर्षे पदक विजेती ठरली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आयोजित १० मीटर ओपन साईट रायफल शूटिंग स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलींच्या गटात राजलक्ष्मीने सलग तीन वर्षे सोलापूर जिल्हास्तर व पुणे विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी पात्रता मिळविली होती. नागपूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत तिला यापूर्वी अपयश आले होते. मात्र सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर तिने डेरवण येथील युथ गेम स्पर्धेत द्वितीय क्रमांकाचे पदक मिळवून पुनरागमन केले. भविष्यात भारतीय ऑलिम्पिक स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवून देशाचे नाव उज्ज्वल करण्याचे तिचे स्वप्न आहे. तिला मार्गदर्शन विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूलचे क्रीडा शिक्षक संजय सपताळे करीत आहेत.
