विधान परिषदेवर माजी आमदार राजन पाटील किंवा विक्रांत पाटील यांना घेण्याची कार्यकर्त्यां कार्यकर्त्यांची मागणी
राजन पाटील व विक्रांत पाटील यांचे फोटो
राजन पाटील किंवा विक्रांत पाटील यांना विधान परिषदेवर घेण्याची मागणी
अनगर, ता. १७ ः सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनगर नगरपंचायतीसह मोहोळ नगरपरिषदेबरोबरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा फडकावून सत्ता काबीज करत तालुका भाजपमय करणाऱ्या माजी आमदार राजन पाटील यांना किंवा लोकनेते कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांना विधान परिषदेवर घ्यावे यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याचा निर्णय कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश चवरे यांनी दिली.
मोहोळ तालुक्यामध्ये लोकनेते परिवार सर्वाधिक मोठा आहे. पक्ष आदेशाबरोबरच पक्षश्रेष्ठींचा आदेश मानत, पक्षश्रेष्ठी देईल त्या उमेदवाराला आमदार केले. यापूर्वी तालुक्यामध्ये भाजपला ग्रामपंचायतीमध्ये देखील खाते उघडता आले नव्हते. अशा या तालुक्यामध्ये अवघ्या चारच महिन्यांमध्ये अनगर नगरपंचायतीसह मोहोळ नगरपरिषदेबरोबरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा फडकावत सत्ता काबीज केली. अशा या पक्षश्रेष्ठींसह पक्षांचा आदेश पाळणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याला मागील वीस वर्षांपासून सत्तेबरोबरच कोणतेही पद देण्यात आले नाही. माजी आमदार राजन पाटील किंवा लोकनेते कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांना विधान परिषदेवर घेण्यात यावे अशी मागणी कार्यकर्त्यांतून होत आहे.
