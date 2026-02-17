BAR26B13000 राजेंद्र राऊत
विजयाची हॅटट्रिक करत भाजपची वाढवली ताकद
राजेंद्र राऊत यांना भाजप मोठे गिफ्ट देणार?
उमेश पवार : सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. १७ : बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सलग तीन निवडणुकांमध्ये भाजपला एक हाती सत्ता दिली आहे. आमदार नसताना देखील शहर आणि तालुक्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांची मोठी फळी निर्माण करत त्यांनी हे यश मिळवले आहे. या त्यांच्या अभूतपूर्व यशामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता राऊतांना मोठे ''गिफ्ट'' देतील का? याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या जवळच्या असलेल्या राऊत यांना शाबासकीची थाप कोणत्या प्रकारे दिली जाते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. दीड पावणे दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीत आमदार दिलीप सोपल यांच्याकडून पराभव होऊन देखील राऊत यांनी जोमाने काम सुरूच ठेवले. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीचा अनुभव नसताना सहकार क्षेत्रात चार दशकाहून अधिक काळ राहणाऱ्या आमदार दिलीप सोपल यांच्यासारख्या दिग्गजांना देखील बाजार समितीच्या निवडणुकीत १८-० अशा फरकाने मात दिली. अनेक सोसायटी अध्यक्षांना आपल्या गटात त्यांनी सामील केले. त्यांचे पुत्र भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष रणवीर राऊत यांनीही बाजार समितीच्या निवडणुकीत गाव आणि गाव पिंजून काढत प्रचार केला. बापलेकाच्या या झंजावाती प्रचारासमोर विरोधकांना भोपळाही फोडता आला नाही.
ॲड. रणवीर राऊत यांची ही यशस्वी कामगिरी बघून भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह सावंत हे देखील प्रभावित झाले. त्यांना जिल्ह्याची जबाबदारी सांभाळा म्हणत युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्षपदही रणवीर राऊत यांना बहाल केले. यामुळे राऊत यांची ताकद जिल्ह्यातही वाढल्याचे दिसते.
सहाही गटांत भाजपचाच झेंडा
बाजार समितीनंतर लागलेल्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत देखील राऊत यांनी नगराध्यक्षपदासह २३ नगरसेवक निवडून आणत नगरपरिषदेची सत्ता अबाधित राखली. तर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तर त्यांनी कमालच केली. जिल्हा परिषदेच्या सर्व सहा आणि पंचायत समितीच्या बाराही जागावर मोठ्या फरकाने त्यांनी विरोधकांवर तब्बल पाचव्यांदा विजय मिळवला. राजेंद्र राऊत यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळेल असा विश्वास कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.