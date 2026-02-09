खेडमधील गटांवर शिवसेना ठाकरेंची सत्ता
राजगुरुनगर, ता. ९ : खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने ८ पैकी ५ जागा मिळवून वर्चस्व प्रस्थापित केले, तर ३ जागा मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. निवडणुकीच्या या घमासान लढाईत आमदार बाबाजी काळे यांच्या पक्षाने वर्चस्व मिळवले तरी त्यांची बहीण पाईट-आंबेठाण गटातून पराभूत झाल्याने ‘गड आला पण सिंह गेला’ या उक्तीप्रमाणे त्यांची अवस्था झाली. बहुतांश ठिकाणी धनदांडगे उमेदवार निवडून आले आहेत. अपवाद वगळता कार्यकर्त्यांचा पिंड असलेल्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. शिवसेना (शिंदे) आणि भाजप हे दोन पक्ष भुईसपाट झालेले पाहावयास मिळाले.
तालुक्यातील सर्वात लक्षवेधी लढत पाईट- आंबेठाण गटात होती. शरद बुट्टे पाटील यांच्या पत्नी सुनीता बुट्टे पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या विरोधात आमदार बाबाजी काळे यांच्या भगिनी राजश्री जैद
(शिवसेना ठाकरे) उभ्या होत्या. दहाव्या फेरीअखेर जैद २२८ मतांनी पुढे होत्या. प्रत्येक फेरीगणिक उत्कंठा वाढत होती. मतमोजणी संपली तेव्हा बुट्टे पाटील अवघ्या ४०१ मतांनी विजयी झाल्या.
वाडा-वाशेरे गटात शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडून विठ्ठल वनघरे दहाव्या फेरीअखेर शिवसेनेच्या संतोष सुपे यांच्यापेक्षा ७०१ मतांनी पुढे होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे समीर सुपे तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मात्र पुढच्या फेऱ्यांमध्ये असा काही उलटफेर झाला की समीर सुपे यांनी संतोष सुपे यांचा ८५० मतांनी पराभव केला आणि वनघरे तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले.
कडूस - चास गटात मावळत्या जिल्हा परिषद सदस्या तनुजा घनवट (शिवसेना ठाकरे) आणि पंचायत समितीचे माजी सभापती अंकुश राक्षे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या पत्नी वसुधा राक्षे यांच्यात थेट सामना झाला. पहिल्यापासून आघाडी घेत घनवट या २५१५ मतांनी निवडून आल्या आणि दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषद सदस्य झाल्या.
रेटवडी-वाफगाव गटात शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या दीप्ती भोगाडे यांनी पहिल्यापासून आघाडी घेतली. मात्र, मधल्या टप्प्यात शिवसेनेच्या रोहिणी थिगळे यांनी आघाडी कमी करत त्यांना जेरीस आणले. तरी शेवटी भोगाडे ७०४ मतांनी विजयी झाल्या. खेड बाजार समितीचे सभापती विजयसिंह शिंदे यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडून पिंपळगाव तर्फे खेड-मरकळ गटातून निवडणूक लढविली. शिवसेना (शिंदे) गटाच्या श्रीनाथ लांडे यांनी पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये चांगली लढत दिली, पण शेवटी शिंदे २६५१ मतांनी विजयी झाले.
मेदनकरवाडी - काळूस गटात शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या गणेश अरगडे यांनी सुरुवातीपासून आघाडी घेतली आणि शेवटपर्यंत ती कायम राखत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आणि बाजार समितीचे संचालक विनोद ऊर्फ पप्पू टोपे यांचा १९१७ मतांनी पराभव केला. श्रीमंत पट्ट्यातील नाणेकरवाडी-महाळुंगे गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गणेश बोत्रे यांनी पहिल्या फेरीपासून निर्णायक आघाडी घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जीवन खराबी यांचा ३४१० मतांनी पराभव केला.
कुरुळी - आळंदी ग्रामीण गटातून भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांची मुलगी विनया मुंगसे (शिवसेना ठाकरे) यांनी पहिल्यापासून आघाडी घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शीतल येळवंडे यांचा १९३२ मतांनी पराभव केला.
२०१७चे पक्षीय बलाबल :
शिवसेना : ३
राष्ट्रवादी काँग्रेस : २
भारतीय जनता पक्ष : २
२०२६चे पक्षीय बलाबल :
शिवसेना (ठाकरे) : ५
राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३
