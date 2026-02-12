माढयातील कांबळे वस्ती रस्त्यासाठी रणजितसिंह शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे साठ लाखांचा निधी मंजूर
MDH26B05114
फोटो ओळ - रणजितसिंह शिंदे
माढ्यातील कांबळे वस्ती रस्त्यासाठी साठ लाखांचा निधी
रणजितसिंह शिंदे यांच्या प्रयत्नांना यश;
माढा, ता. १२ : माढा येथील जयशंकर हॉटेलशेजारील कांबळे वस्ती येथील रस्त्यासाठी साठ लाखांचा निधी जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे मंजूर झाल्याची माहिती माजी जिल्हा परिषद सदस्य झुंजार भांगे व नगरसेवक राजू गोटे यांनी दिली. या निधीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे.
कांबळे वस्तीतील रहिवाशांनी रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार आवाज उठवला होता. त्यांनी या रस्त्याची मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य झुंजार भांगे आणि नगरसेवक राजू गोटे यांच्याकडे केली होती. या दोघांनी याबाबत पुढाकार घेतला. त्यांनी सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. शिंदे यांनी हा विषय थेट पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर साठ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.
कांबळे वस्तीवरील नागरिकांची दीर्घकाळची मागणी पूर्ण झाली असून, लवकरच येथील रस्त्याच्या कामाला सुरवात होणार आहे. या रस्त्यामुळे या भागातून जा-ये करणाऱ्या नागरिकांची, शालेय विद्यार्थ्यांची व शेतकऱ्यांची सोय होणार आहे. या भागातील नागरिकांची रस्त्या अभावी होणारी गैरसोय आता दूर होणार आहे. रणजितसिंह शिंदे यांनी श्री. भांगे व श्री. गोटे यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत पालकमंत्र्यांकडून निधी आणला आहे. आता या निधीच्या उपयोगाने रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण होऊन वस्तीवरील नागरिकांना सुरक्षित व सोईस्कर वाहतुकीचा लाभ लवकरच मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.