शेंद्री येथे रताळी लागवडीचा वाढता ट्रेंड,एकरी दीड लाखांपर्यंत उत्पन्न
PGR26B03429
शेंद्री (ता. बार्शी) : येथील रताळ्याच्या शेतीला कृषी उपसंचालक अभिजित धेडे, तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले यांनी भेट दिली. यावेळी उपस्थित शेतकरी.
बार्शी तालुक्यात रताळी लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल
........
शेंद्री परिसरात २५० एकरावर लागवड; एकरी दीड लाखांपर्यंत मिळते उत्पन्न
........
पांगरी, ता. ६ : बार्शी तालुक्यातील शेंद्री परिसरात गेल्या चार वर्षांपासून पिकांना पर्याय म्हणून रताळी लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. सध्या शेंद्री गावामध्ये अंदाजे २०० ते २५० एकर क्षेत्रावर रताळी पिकाची लागवड केली जात असून हे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. यातून एकरी दीड लाखांपर्यंचे उत्पन्न मिळत आहे.
या लागवड क्षेत्रास कृषी उपसंचालक अभिजित धेडे, तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले, सहाय्यक कृषी अधिकारी मदन तांबारे यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले आहे. शेंद्री भागात रताळी पीक वाढीमध्ये प्रगतशील शेतकरी बबन इथापे यांचे मोठे योगदान आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी बाहेरून रताळ्याचे वेल आणून स्वतःच्या शेतात प्रायोगिक तत्त्वावर लागवड केली होती. सुरवातीच्या हंगामातच त्यांना अपेक्षेपेक्षा चांगले उत्पादन आणि बाजारभाव मिळाल्यामुळे त्यांनी या पिकाची माहिती इतर शेतकऱ्यांना दिली. त्यांच्या यशाची प्रेरणा घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी रताळी लागवड सुरू केली आणि आज हे पीक परिसरातील एक महत्त्वाचे नगदी पीक बनले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर
नऊ हजार रुपये खुरपणी, पाच हजार रुपये काढणी तर १४ हजार रुपये वाहतूक खर्च अशा खर्चातून एकरी सरासरी ६ टनांचे उत्पादन मिळते. बाजारात सध्या रताळ्याला प्रति किलो २५ रुपये दर मिळत असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरी दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे रताळी पीक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे.
PGR26B03428
कांदा, टोमॅटोसह इतर भाजीपाला पिकांसाठी पर्यायी पीक म्हणून रताळे फायदेशीर ठरू शकते. चांगला बाजार भाव अन् प्रक्रिया उद्योगांमध्ये चालना मिळाल्यास रताळे पिकाचे आणखी क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल.
- संतोष कोयले, तालुका कृषी अधिकारी, बार्शी
-----
PGR26B03427
रताळी पीक तिन्ही हंगामात घेता येते. उत्पादन खर्च कमी व पिकाला अपेक्षित बाजारभाव मिळतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लागवड करावी.
- बबन इथापे, शेतकरी, शेंद्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.