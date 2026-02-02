रावेत, मामुर्डी, किवळे परिसर धुळीच्या विळख्यात
रावेत, ता.२ : रावेत, मामुर्डी, किवळे, विकासनगर आणि आकुर्डी परिसरात महापालिका प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या अधिकृत जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचा राडारोडा टाकला जात आहे. मात्र त्या ठिकाणी आवश्यक योग्य ती प्रक्रिया, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आणि वेळेवर साफसफाई होत नसल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर धूळ उडत आहे. याशिवाय, कचऱ्यामुळे दुर्गंधी पसरत असून आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने म्हस्के वस्ती येथील सुमारे दीड एकर जागा राडारोडा टाकण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याचबरोबर भोंडवे कॉर्नर ते वाल्हेकरवाडी रस्त्यावरील रावेत पोलिस चौकीसमोरच्या जागेवरही राडारोडा टाकला जात आहे. मात्र, त्याला महापालिकेची परवानगी नाही. तरी देखील काही नागरिक तेथे राडारोडा टाकत आहेत. म्हस्के वस्ती येथील राडारोड्याचे आणि त्याने हवेत पसरत असलेल्या धुळीचे प्रमाण जास्त आहे. दिवसेंदिवस तेथे राडारोडा टाकण्याचे प्रमाण वाढत असून त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसत आहे. दोन्ही ठिकाणी महापालिकेकडून व्यवस्थापन आणि आवश्यक त्या कारवाईचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
श्वसनविकारात वाढ
राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे धुळीचे सूक्ष्म कण हवेद्वारे परिसरात पसरत आहेत. ही धूळ घरे, वाहने, दुकाने तसेच थेट पादचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर बसत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी डोळ्यांची जळजळ, सतत खोकला, श्वास घेण्यास त्रास आणि ॲलर्जीच्या तक्रारी वाढल्याचे नागरिक सांगतात.
दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे हाल
रावेतमधील भोंडवे कॉर्नर येथून वाल्हेकरवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील राडारोड्यात मातीबरोबरच हॉटेलमधील उरलेले अन्न, प्लास्टिक, बांधकामातील रासायनिक साहित्य आणि ओलसर कचरा मिसळलेला असल्याने परिसरात दिवसरात्र दुर्गंधी पसरलेली असते. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मोकाट जनावरे व भटक्या श्वानांचा वावर आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांपासून ही समस्या अधिकच गंभीर बनली असून राहणीमान कठीण झाले आहे.
तक्रारी काय ?
- वेळेवर ट्रॉली हटविली न जाणे
- धूळ नियंत्रणासाठी पाणी फवारणी न करणे
- परिसराला कुंपण नाही
- महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मागण्या काय ?
- राडारोड्यावर दररोज पाणी फवारणी करावी
- जागेला कुंपण घालून राडारोडा नियंत्रित करावा
- ढिगारे तत्काळ हटवून प्रक्रिया पूर्ण करावी
- धूळ नियंत्रणासाठी उपाययोजना लागू कराव्यात
आजूबाजूला धूळ इतकी उडते की सकाळ-संध्याकाळ घराची खिडकी उघडता येत नाही. मुलांना सतत खोकल्याचा त्रास सुरू झाला आहे. महापालिका प्रशासनाला वारंवार कळवूनही प्रतिसाद मिळत नाही.
- कैलास अनपट, रहिवासी
वाल्हेकरवाडी येथील रस्त्यावर नाल्याच्या बाजूला राडारोडा टाकण्याच्या जागेत कचराही टाकला जात असल्याने अनेक मोकाट जनावरे येथे असतात. त्यांच्याकडून हल्ला होण्याची भीती असते. तसेच पदपथ असल्यामुळे येथे हजारो नागरिक रोज मॉर्निंग वॉकला येतात. मात्र धूळ व उग्र वासाने त्रास होतो.
- शोभा कुंभार, नागरिक
परिसरातील हवा प्रदूषित होत आहे. मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना सर्वाधिक त्रास होत आहे. त्याकडे त्वरित लक्ष न दिल्यास समस्या गंभीर होईल.
- श्याम चौधरी, रहिवासी
भूमी जिंदगी विभागाशी बोलून कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. धुळीवर पाणी फवारणीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- राजाराम सरगर, सहाय्यक आयुक्त, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
