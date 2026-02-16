रावेतमधील अंतर्गत रस्त्यांवर खड्ड्यांचे ‘सापळे’
रावेत, ता.१६ ः द्रूतगती मार्गाला जोडणाऱ्या सेवा रस्त्यासह रावेतमधील अंतर्गत रस्ते अद्याप दुरुस्त झालेले नाहीत. हे रस्ते पूर्णपणे उखडून जागोजागी मोठमोठ्या खड्ड्यांचे ‘सापळे’ तयार झाले आहेत. परिणामी, नागरिकांना सतत त्रास सहन करावा लागत असून अपघाताचाही धोका निर्माण झाला आहे.
रावेत परिसरातील भोंडवे वस्ती, तुपे वस्ती, कातळे वस्ती, रावेत गाव आदी ठिकाणच्या अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. विशेषतः गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे जाणारे अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब स्थितीत आहेत. दुचाकी घसरून पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत असून चारचाकी वाहनांना रस्त्यांवरून जाताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही ठिकाणी वाहनांचे नुकसान होत तक्रारीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक विस्कळीत होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे.
उंच पदपथांचीही समस्या
समस्येत भर म्हणून अनेक ठिकाणी अंतर्गत रस्त्यांवरून मुख्य रस्त्यावर येण्यासाठी असलेले पदपथ अत्यंत उंच करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्य रस्त्याची उंची वाढली असून अंतर्गत रस्ते तुलनेने खचलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत. या उंच - सखल पातळीमुळे सोसायट्यांमध्ये चारचाकी वाहने नेणे अत्यंत कठीण झाले आहे. काही ठिकाणी वाहने आतमध्ये आणणेच शक्य नसल्याने नागरिकांना रस्त्यावरच वाहने उभी करावी लागत आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीसह सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आरोग्याचाही प्रश्न
रावेत परिसरात आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. माती, खडी व कचरा आजूबाजूच्या परिसरात पसरत असून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी या रस्त्यांवरून ये-जा करणे धोकादायक ठरत आहे.
नागरिक काय म्हणतात ?
- संबंधित प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रारी, मात्र ठोस कार्यवाही नाही
- तात्पुरत्या स्वरूपाची डागडुजी, त्याने समस्या पुन्हा उद्भवते
- सर्व अंतर्गत रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करावेत
- अंतर्गत, मुख्य रस्त्यांची पातळी समान करावी, नियोजनबद्ध कामे करण्यात यावीत
- गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात
रावेत परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची सद्यःस्थिती लक्षात घेता येणाऱ्या नवीन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. हा निधी मंजूर झाल्यास टप्प्याटप्प्याने अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे शक्य होईल.
- स्वप्निल शिर्के, उपअभियंता, स्थापत्य विभाग, ब क्षेत्रीय कार्यालय
आमच्या सोसायटीकडे जाणारे अंतर्गत रस्ते अनेक महिन्यांपासून खराब आहेत. अनेक ठिकाणी मुख्य रस्ता आहे की नाही अशी शंका येते. १२ फुटी रस्ता असून नसल्यासारखा आहे. अंतर्गत रस्ते खचले आहेत, तर गटाराचे झाकण वर आले आहे. वाहने आतमध्ये आणणेही शक्य होत नाही. तात्पुरत्या डागडुजीऐवजी रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करावेत.
- लता चव्हाण, शिवकिरण अपार्टमेंट, भोंडवे वस्ती
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.