पुण्यात 'फेसबुक लाईव्ह'द्वारे नमाज पठण 

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामूहिक नमाज पठण करू नये, असे आवाहन केले आहे. त्याचे पालन करून आझम कॅम्पस मशिदीत शुक्रवारच्या (जुम्मा) नमाजचे 'फेसबुक लाईव्ह'द्वारे थेट प्रक्षेपण सुरू झाले आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पेश इमाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली घरातच नमाज पठण करणे शक्‍य झाले आहे. दर शुक्रवारी दुपारी दीड वाजता हा उपक्रम राबविला जातो. आझम कॅम्पस शैक्षणिक, सामाजिक परिवाराचे अध्यक्ष डॉ. पी. ए. इनामदार यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. फेसबुक लाईव्ह नमाज पठणासाठी क्यूआर कोड 29 मेपासून उपक्रमास सुरवात झाली आहे. एरवी शहरातील मशिदींमध्ये शुक्रवारी सामूहिक नमाज पठण केले जाते. कोरोनामुळे शुक्रवारी मशिदीत जाता येत नाही. परंतु, आझम कॅम्पस या फेसबुक लाईव्हद्वारे नमाज पठणाचा लाभ घरच्या घरी घेता येत आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टनसिंगचे नियमही पाळले जात आहेत.

यापूर्वी रमजान ईदला सकाळी आठ वाजता आझम कॅम्पस मशिदीमध्ये पेश इमाम असलेले मौलाना नसीम अहमद यांनी नमाज पठण केले. नमाज पठणाबाबत मार्गदर्शन केले. काम देत का कुणी काम : ओझी उचलू, कुठेही राबू पण... मग, ईद-उल -फित्रची नमाज अदा केली. त्यानंतर थोडक्‍यात खुतबा पढण्यात आला आणि दुआ सांगण्यात आली. पेश इमाम यांच्या पाठोपाठ लाईव्ह प्रक्षेपण पाहणाऱ्या बांधवांनी घरीच नमाज अदा केली होती. सुमारे पाच हजार बांधवांनी हे प्रक्षेपण पाहिले होते. आझम कॅम्पसच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमीन शेख यांनी तांत्रिक बाजू सांभाळली होती.

