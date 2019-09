Navratri Festival 2019 : नवरात्रात उपवास करताना ‘या’ ७ गोष्टी लक्षात ठेवा

Navratri Festival 2019 : नवरात्र उत्सवाला आजपासून मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. या उत्सव काळात अनेकजण नऊ दिवस देवाची उपवास करतात. या काळात शरिरातील ऊर्जा टिकवून ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. पुरेसा आहार, पुरेशी झोप आणि शरिरातील पाण्याचं प्रमाण योग्य ठेवलं तर, नऊ दिवसांत कोणताही त्रास होत नाही. तेव्हा उपवास करताना कोणती काळजी घ्यायची, यावर एक नजर टाकुया. भरपूर पाणी प्या

उपवासाच्या काळात तुमच्या शरिरातील पाणी कमी होणं परवडणारं नाही. उपवासाच्या दिवसांमध्ये तुमच्या शरिरातील हायड्रेशनची पातळी नीट राहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. यासाठी तुम्ही भरपूर पाणी तर प्याच पण, तुम्ही नारळ पाणी, ताज्या फळांचा रस, दूधही पिऊ शकता. त्यामुळे तुमच्या शरिरात पाण्याची पातळी मेनटेन राहील.

प्रमाणात खा

आपल्याकडे 'एकादशी आण दुप्पट खाशी' अशी एक म्हण आहे. पण, उपवासाच्या काळात प्रमाणापेक्षा जास्त काही खाणं हानीकारक ठरू शकतं. नवरात्राचा उपवास हा एका दिवसाचा उपवास नसतो त्यामुळे या दीर्घकाळातील उपवासासाठी तुम्हाला तुमच्या खाण्याच्या सवयी मोठ्या प्रमाणावर बदलाव्या लागतात. उपवास काळात तुम्हाला तुमच्या खाण्यावर जास्त नियंत्रण ठेवावं लागतं. या काळात तेलकट पदार्थ खाणं प्रकर्षानं टाळलं पाहिजे.



साखर टाळा

उपवासाच्या काळात साखरेत बनवलेले काही पदार्थ खाल्ले जातात. पण, साखर हे सायनयुक्त असल्याने उपवास काळातील साखरेचे सेवन घातक ठरू शकते. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे साखरे ऐवजी उसाचा रस किंवा गूळ या सारख्या पर्यायांचा अधिक विचार करावा. तंतूमय पदार्थ खा

उपवासाच्या काळात फायबर्ड (तंतूमय) पदार्थ खाणं शरिरासाठी लाभदायक असतं. यामध्ये रताळी, वरई, राजगीरा यांच्यापासून बनवलेले पदार्थ अधिक पौष्टिक ठरतात. मात्र, हे पदार्थही प्रमाणातच खाल्ले पाहिजेत.

पॅकबंद पदार्थ टाळा

उपवासाच्या काळात पॅकबंद पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर खाल्ले जातात. विशेषतः बटाट्याचे चिप्स खाण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पण, या पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया केलेले असतात. तसेच ते रिफाईन्ड ऑईलमध्ये बनवलेले असतात. त्यामुळे या पवित्र दिवसांमधील उपवासाचा उद्देश संपुष्टात येतो.

चांगली झोप घ्या

उपवास काळात तुम्हाला तुमच्या आहाराबरोबरच चांगली झोप घेणंही महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला रोजच्या धावपळीत ही तुम्हाला विश्रांतीची गरज असते. पण, उपवासाच्या दिवसांत तुम्हाला अधिक विश्रांती लागते. त्यामुळे उपवास काळात ७ ते ८ तास योग्य झोप घ्या. त्याचबरोबर ध्यान धारणा करा. जेणेकरून त्यातूनही तुम्हाला ऊर्जा मिळेल.

शरिराला ताण देऊ नका

नऊ दिवसांच्या उपवास काळात शरिरातील ऊर्जा पुरवून पुरवून वापरावी लागते. त्यामुळेच या काळात धावपळ करून, शरिराला ताण देऊ नये. कमीत कमी श्रम होतील, याकडे लक्ष द्यावे.

Web Title: Remember these things during fasting in Navratri Festival 2019