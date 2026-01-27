पांगरी भागात प्रजासत्ताकदिन उत्साहात साजरा
पांगरीसह परिसरातील गावात विविध कार्यक्रम
पांगरी ः पांगरी (ता. बार्शी) सह आसपासच्या गावात प्रजासत्ताकदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पांगरी ग्रामपंचायत कार्यालयातील ध्वजवंदन सरपंच मनीषा धस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपसरपंच प्रमिला नारायणकर, ग्रामविकास अधिकारी दर्शन मंडलिक, सदस्य, ग्रामस्थ उपस्थित होते. पांढरी ग्रामपंचायतीतील ध्वजवंदन सेवानिवृत्त वनअधिकारी आस्तिक घावटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामस्थ उपस्थित होते. पांढरी तलाठी कार्यालयाचे ध्वजवंदन अशोक पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी तलाठी श्रीमती एस.पी.मांटे, कोतवाल अंकुश मुंढे उपस्थित होते. पांढरी जिल्हा परिषद शाळेतील ध्वजवंदन शालेय समिती अध्यक्ष शिवहरी घावटे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक वाचनालयातील ध्वजवंदन सत्तार बागवान यांचे हस्ते करण्यात आले. यावेळी बार्शी बाजार समितीचे चेअरमन विजय गरड, राहुल गायकवाड आदी उपस्थित होते. पांगरी तलाठी कार्यालयातील ध्वजवंदन तलाठी श्रीमती आर. के. पुजारी यांच्या हस्ते करण्यात आले तर गाव चावडी येथील ध्वजवंदन मंडळ अधिकारी आर. सी. मुंढे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
