Lockdown : १० दिवसात १८२९ नागरिकांना पुणे पोलिसांनी उपलब्ध करून दिली रिक्षा

पुणे : शहरातील संचारबंदीमुळे नागरिकांची अत्यावश्यक कामासाठी गैरसोय होऊ नये, यासाठी पुणे पोलिसांनी सिटीग्लाईड संस्थेसमवेत रिक्षा सेवा सुरू केली. मागील १० दिवसात अत्यावश्यक काम असणाऱ्या १८२९ नागरिकांना रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली.त्यानुसार आत्तापर्यंत गर्भवती महिला व वैद्यकीय कारणासाठी या सेवेचा सर्वाधिक वापर करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांची वाहतूक शाखा व सिटीग्लाईड संस्थेकडून शहरात अत्यावश्यक सेवेसाठी १९४ रिक्षा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. नागरिकांची अत्यावश्यक कामे असतात.त्यामध्ये त्यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी रिक्षा सेवा सुरू केली होती. केवळ अत्यावश्यक कामासाठीच ही सेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. मागील दहा दिवसांत शहरातील १४ हजार ४४३ नागरिकांनी रिक्षासेवेबाबत विचारणा केली होती.ज्या नागरिकांनी अत्यावश्यक सेवेसाठी रिक्षा सेवेचा वापर करण्यामागचे योग्य कारण सांगितले. अशा १८२९ नागरिकांना रिक्षा सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यात गर्भवती महिला तसेच वैद्याकीय कारणांसाठी रिक्षा सेवेचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रिक्षाचे निर्जुंतुकीकरण करण्यात आले असून रिक्षातून केवळ एकाच प्रवाशाला प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रिक्षाचालक आणि प्रवाशांनी मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी पोलिसांनी दिलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप मोबाइल क्रमांकावर किंवा ट्विटवर संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले. "अत्यावश्यक कामांसाठी रिक्षा सेवा आहे.त्यासाठी १४ हजार ४४३ नागरिकांनी विचारणा केली होती. रिक्षा योग्य कारणासाठी हवी असल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्यांना ही सेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. "

- डॉ. संजय शिंदे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, वाहतूक शाखा. रिक्षा पाहिजे, इथे साधा संपर्क

९८५९१९८५९१

