सातारारोड देऊर सोसायटी शतकमहोत्सव
सहकार चळवळीची भूमिका महत्त्वपूर्ण
डॉ. अनिलकुमार वावरे; देऊर सोसायटीच्या शतक महोत्सवी वर्षाची सांगता
सातारारोड, ता. १२ : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी सहकार चळवळीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, या पार्श्वभूमीवर आजच्या बदलत्या काळात सहकारी संस्थांनी आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारून कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या मानव्य शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अनिलकुमार वावरे यांनी केले.
देऊर (ता. कोरेगाव) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या शतक महोत्सवी वर्षाच्या सांगता कार्यक्रमानिमित्त सोसायटी, प्रा. संभाजीराव कदम महाविद्यालय आणि शिवाजी युनिव्हर्सिटी इकॉनॉमिक्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित ‘ग्रामीण अर्थवाहिनी असलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांची जबाबदारी, समस्या आणि उपाययोजना’ या विषयावरील कार्यशाळेत डॉ. वावरे बोलत होते.
याप्रसंगी जिल्हा बँकेचे संचालक सुनील खत्री, सोसायटीचे अध्यक्ष धनसिंग कदम, कोरेगावचे सहायक निबंधक अभिमान थोरात, श्री मुधाई देवी शिक्षण संस्थेचे सचिव देवेंद्र कदम, तालुक्यातील सचिव संघटनेचे अध्यक्ष विजय पवार, देऊर सोसायटीचे संचालक, सभासद, परिसरातील विविध सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. वावरे म्हणाले, ‘‘डिजिटल युगात सहकारी संस्थांनी संगणकीकरण आणि आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारून कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे.’’
श्री. खत्री म्हणाले, ‘‘गावपातळीवरील विकास सेवा सोसायट्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत.’’
ग्रामीण भारताच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक सक्षम करण्यासाठी विकास सेवा सोसायट्यांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत श्री. थोरात यांनी व्यक्त केले. सोसायटीचे अध्यक्ष कदम यांनी संस्थेच्या वाटचालीचा अहवाल सादर केला.
दरम्यान, सोसायटीतर्फे शेंद्रे येथील ॲन्को लाईफ कॅन्सर सेंटरच्या माध्यमातून सभासद व ग्रामस्थांसाठी मोफत कॅन्सर तपासणी शिबिर झाले. त्यासाठी संचालक डॉ. प्रताप राजेमहाडिक, डॉ. मनीषा मगर व सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
प्राचार्या डॉ. माधुरी शिंदे यांनी समन्वय साधला. डॉ. दत्तात्रय शेडगे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. अशोक शेलार यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. सुंदर पोटभरे यांनी आभार मानले.
देऊर : सोसायटीच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना डॉ. अनिलकुमार वावरे, व्यासपीठावर धनसिंग कदम व मान्यवर.
